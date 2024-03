Noi locuri de parcare în Zalău

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 21martie, viceprimarul Teodor Bălăjel a declarat că va fi regândit regulamentul de parcări și că se are în vedere o suplimentare a acestora, astfel încât să se ajungă în viitorul apropiat la 5.000 de locuri de parcare. Desigur că pentru acest demers costurile sunt mari, însă autoritățile speră să identifice surse de finanțare prin care să poată pune în aplicare demersul. Cu privire la timpul estimat pentru punerea în practică a acestui obiectiv, purtătorul de cuvânt al Primăriei Zalău ne-a transmis că „administrația locală are în vedere, pe toate proiectele aflate în implementare sau pe cele aflate în contractare, suplimentarea semnificativă a numărului de locuri de parcare din municipiu până în anul 2028”. În prezent, primăria are în licitație publică proiectul privind amenajarea a două parcări etajate în municipiu, ceea ce duce la suplimentarea numărului de locuri de parcare în zona Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 și pe strada Locotenent Colonel Teofil Moldoveanu. Totodată, amenajarea de parcări etajate sunt prevăzute și între blocurile de la Casa de Cultură a Sindicatelor și până la Compania de Apă, cât și în spatele blocurilor C1, C2 și A96.

Share Whatsapp Email