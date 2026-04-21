Pași importanți pentru proiectul centurii Zalău Nord

A fost făcut un nou pas important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Sălaj. Potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma, la Ministerul Transporturilor s-au parcurs etape importante pentru proiectul centurii Zalău Nord. Această variantă ocolitoare, cu o lungime de 7,2 km, va contribui semnificativ la decongestionarea traficului din partea de nord a municipiului Zalău, în special prin scoaterea traficului greu din oraș. Totodată, va reduce timpii de deplasare și va asigura o conexiune modernă între Hereclean și Crișeni, facilitând legăturile către Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei. Investiția este de aproximativ 700 de milioane de lei, iar durata estimată a lucrărilor este de doi ani. Proiectul prevede realizarea a șase poduri, pasaje și viaducte, fiind finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, precum și de la bugetul de stat. Principalele soluții tehnice includ: sens giratoriu la intersecția din Crișeni (spre Jibou și Cehu Silvaniei), punctul de pornire al centurii, la pachet cu relocarea drumului național DN1H pe o lungime de aproximativ 1,5 km; intersecții denivelate cu drumurile locale; pod peste Valea Zalăului; pasaj inferior pe sub calea ferată în zona Hereclean; sens giratoriu la intersecția cu DN1F, cu pasaj rutier pe direcția Zalău – Hereclean și reamenajarea drumului național pe circa 800 m; bandă suplimentară de aproximativ 1 km pentru vehicule lente, pe sectorul cu rampă de peste 4%. Urmează aprobarea investiției în Guvern, finalizarea proiectului tehnic de detaliu și lansarea licitației pentru execuția lucrărilor. Autoritățile și-au propus ca cel târziu în anul 2029, această centură să devină realitate, un proiect care va completa infrastructura de ocolire a municipiului Zalău și va contribui la dezvoltarea economică a întregii zone.

