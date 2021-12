Marius Stanciu, secretar de stat în Ministerul Muncii

Directorul executiv al Casei de Pensii Sălaj, Marius Stanciu, a fost validat în vederea ocupării postului de secretar de stat în Ministerul Muncii.

Marius Stanciu a declarat pentru cotidianul „Magazin Sălăjean” că este „o procedură pe care o urmez, validarea mea pentru a ocupa această funcție fiind făcută. Mai trebuie urmați pașii prevăzuți în această situație. Mă îndrept spre un asemenea post cu gândul de a face performanță. Asta am făcut și la Casa de Pensii Sălaj și asta am de gând să fac și în postul pentru care am fost propus. Am acumulat experiența necesară pentru o asemenea poziție profesională în care vreau să pun în practică toate cunoștințele mele.” În vârstă de 41 de ani, Marius Stanciu este propunerea PSD Sălaj pentru acest post. Sălăjeanul activează în sistemul de pensii din anul 2005, între anii 2015 și 2018 a fost șef serviciu în cadrul Casei de Pensii Sălaj, iar din 2018 este directorul executiv al instituției sălăjene.