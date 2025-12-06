Mai multe biserici de lemn din Sălaj au fost salvate

Cele 13 proiecte finanțate de Consiliul Județean Sălaj în vederea protejării unor monumente istorice din județ au fost finalizate. Parohiile beneficiare au încheiat lucrările pentru care au primit sprijin, iar obiectivele au fost consolidate, restaurate și repuse în valoare. Investiția, în valoare totală de 767.000 de lei, a permis intervenții la bisericile vechi din Voivodeni, Meseșenii de Jos, Recea, Doba, Domnin, Cehei, Solomon, Horoatu Crasnei, Poarta Sălajului, Dobrin, Păușa, Cehu Silvaniei și Răstolțu Deșert. Toate aceste monumente sunt, de acum, protejate și pregătite să își păstreze rolul în viața locală. Programul administrației județene contribuie la valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic al județului, sprijinind comunitățile în protejarea acestor repere ale identității și memoriei Țării Silvaniei.