Lucrări finalizate la noul Centru de zi pentru copii din Zalău

Primăria municipiului Zalău a anunțat, joi, că au fost finalizate lucrările la Centrul de zi pentru copii, amenajat în clădirea fostului Punct termic nr. 17. Imobilul de pe Aleea Torentului a fost modernizat și recompartimentat astfel încât, după finalizarea procedurii de recepție, aici să poată fi desfășurate servicii cultural-recreative după terminarea orelor de școală pentru 76 copii/zi, majoritatea proveniți din comunitatea urbană marginalizată. În timpul vacanțelor, acest Centru va suplini rolul școlii în petrecerea timpului liber de către beneficiari. Centrul de zi are la parter trei săli pentru cursuri, din care o sală ce va fi dotată pentru a funcționa sub forma unui laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcțională și grupuri sanitare, iar la etaj două birouri. Urmează ca municipalitatea să înceapă dotarea spațiilor interioare cu mobilier, echipamente IT și veselă.

