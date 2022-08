Licitație suspendată pentru lotul Poarta Sălajului – Nușfalău al Autostrăzii Transilvania

Compania Națională a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat licitația pentru proiectarea și execuția lotului Poarta Sălajului-Nușfalău, tronson cu o lungime de 41 de kilometri pe traseul Autostrăzii Transilvania care include și Tunelul Meseș de aproximativ 3 km. Potrivit Economedia.ro. suspendarea procedurii de achiziție este cauzată de contestația austriecilor de la firma Strabag pe care au depus-o la sfârșitul lunii la Curtea de Apel București, primul termen de judecată fiind stabilit pentru 5 august. În 30 mai 2022, CNAIR a finalizat procesul de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, km 25+500 – km 40+637, inclusiv tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) – km 66+500. CNAIR a selectat atunci următorii candidați: Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.; Asocierea Strabag SRL – Acciona Construccion SA; Impresa Pizzarotti & C S.P.A.; Astaldi SPA; Asocierea Tekfen Insaat Ve Tesisat A.S. – Dogus Insaat Ve Ticaret A.S.; Asocierea Rec Uluslararasi Inşaat Yatirim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi – Onur Taahhut Taşimacilik Inşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Astaldi a contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) candidatura firmei Strabag, constructor unde oligarhul rus Oleg Deripaska a avut acțiuni și la care a renunțat în primăvară. CNSC a admis parțial contestația italienilor de la Astaldi, dar în 28 iulie, firma Strabag a depus apel la decizia CNSC, iar Curtea de Apel a stabilit primul termen în 5 august. Valoarea estimată a contractului se ridică la suma de 3,92 miliarde de lei fără TVA. Durata contractului este de 12 luni perioada de proiectare și 36 luni perioada de execuție lucrări. De precizat este faptul că tronsonul de autostradă are o lungime de 41 de kilometri, cu următoarele lucrări: 65 de viaducte, poduri și pasaje, în lungime totală de aproximativ 13 km și Tunelul Meseș – în lungime de 2,89 km, cu două galerii și două benzi de circulație pe sens.

