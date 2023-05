La Jibou, campania „Viceprimar pentru o zi” a ajuns la final

A doua ediție a campaniei „Viceprimar pentru o zi”, acțiune inițiată de viceprimarul orașului Jibou, Vlad Pașcalău, a ajuns la final. Prin intermediul acestei campanii, tinerii din Jibou au fost îndemnați să propună proiecte de dezvoltare a orașului, cele mai bune urmând să fie finanțate și puse în aplicare de administrația locală. Ceremonia de premiere a câștigătorilor a avut loc joi într-un cadru festiv. Pe scena Casei de Cultură din Jibou au urcat tinerii premiați pentru proiectele lor, momentul fiind urmat de un program artistic susținut de elevii școlilor din localitate. Viceprimarul Vlad Pașcalău a explicat că un astfel de proiect vine să-i încurajeze pe tineri în demersul lor de a se implica direct în activitatea administrației locale.

„Am ajuns la finalul celei de-a doua ediții a proiectului < >, proiect realizat cu sprijinul unităților de învățământ din Jibou. Proiectul a fost un succes și în acest an. Au fost premiate cele mai bune proiecte, dar, în realitate, toți participanții sunt câștigători prin faptul că au dat dovadă de implicare, seriozitate si interes pentru a-si depăși limitele, iar noi, comunitatea, suntem câștigători prin faptul că am văzut elevii transformați în cetățeni conștienți, care vor să participe activ la viața comunității locale. Doar împreună vom reuși să aducem schimbări majore în această localitate. Tocmai de aceea am venit cu ideea implementării acestui proiect, pentru că voi sunteți cei care mâine vă veți întoarce plini de entuziasm și dornici de schimbare în orașul natal. Ne-am bucurat să avem printre noi doi dintre edilii care pun în valoare tinerii, pentru care vocea noastra contează, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, și primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco”, este mesajul lui Vlad Pașcalău.