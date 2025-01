Investiții majore în Vârșolț

Acesta nu este un articol plătit, este un material despre Vârșolț, o comună unde trăiesc în bună înțelegere români, maghiari dar și alte etnii. Voiam de multă vreme să ajung aici. A trecut de ceva timp de când n-am mai fost în comună, n-am mai stat de vorbă cu primarul, cu localnicii. Azi am ajuns în centrul de comună, am bătut la poarta primăriei și am intrat. Am văzut oameni care muncesc, multe documente, localnici cu probleme de rezolvat, era o forfotă specifică începutului de zi. Aflu rapid că primarul este plecat la Recea, acolo se lucrează la canalizare, la apă, sunt multe utilaje în teren. Îl sun, ne vedem peste câteva minute. A venit rapid la primărie, m-a impresionat cu energia sa. Nu știu câți ani are, dar îl simt în formă. Zâmbește, îmi spune că are între 60 și 70 de ani, că nu și-a luat concediu niciodată de când este primar. Chiar așa. De când este primar Breda Lajos în Vârșolț. Mă privește lung și râde. Sunt aproape 30 de ani.





Fără stăpâni, doar în slujba localnicilor

L-am întrebat de unde are atâta energie, cum de este într-o astfel de formă? Mi-a reamintit că a muncit în Armata României, locul unde a căpătat o disciplină care i-a fost de folos toată viața, inclusiv în activitatea de primar. „Vedeți, eu am învățat acolo disciplina. Am încercat să disciplinez și oamenii, să îi fac să înțeleagă că trebuie să păstrăm satele cât mai curate, să nu aruncăm pe jos. Mă duc periodic în control, vă rog să îi întrebați pe oameni. O să vă spună. Nu îmi place dezordinea. A, încă ceva. Eu nu mă subordonez nimănui, stăpânul meu este cetățeanul comunei, cel care a avut încredere în mine. Eu nu îmi închid telefonul nici noaptea. M-a sunat o femeie din Recea în miez de noapte. I-a căzut un animal în fântână. Am mers acolo cu pompierii, am salvat animalul. Sunt tot felul de situații. Comuna este casa mea, este familia mea și trebuie s-o îngrijesc cum știu eu mai bine, trebuie să mă mândresc cu ea”, a adăugat primarul căruia între timp îi suna iar telefonul.

Cineva i-a sesizat o problemă. Este înconjurat de hârtii, documente, solicitări, rapoarte. Mi-a mai spus că nu poate pleca pentru mult timp din comună, că gândul îi este tot acasă.

Investiții majore

L-am întrebat despre proiecte, despre investiții. Da, am observat, comuna s-a schimbat mult în ultimii ani. Au fost asfaltate drumuri, este canalizare, se introduc noi rețele de canalizare, rețea de apă, școala și grădinița au fost reabilitate și modernizate, la fel și dispensarul medical. Breda Lajos se gândește la o soluție și pentru clădirea Postului de Poliție. Sediul Primăriei Vârșolț a fost ridicat la ultimele standarde, se vede acest lucru. M-a dus la un pod peste valea Crasnei. A fost mare nevoie de această investiție, un pod pentru cei cu utilaje agricole, care nu vor fi obligați să circule pe drumul național pentru a ajunge la suprafețele agricole. În centrul de comună au fost construite și locuințe ANL. Lucrările sunt gata, urmează repartiția. Breda Lajos a anunțat și introducerea gazului în comună, poate sunt familii de tineri care, pe lângă apă și canalizare, vor și gaz. Grădinița este una cu program prelungit. Din fericire, în comună sunt tineri, iar zeci de localnici muncesc la fabrica de cărămidă de lângă Recea și își lasă copii la grădiniță.

Primarului îi sună din nou telefonul. Răspunde, pare să știe tot ce se întâmplă în comună. Nu vrea politică, nu îi place. Îmi mărturisește că nu îi place să stea, că este în acțiune mai tot timpul. Asta îl ține în mare formă. „Domnule, nu îmi place să stau, urăsc lenea, eu sunt în acțiune tot timpul. Și acum fac sport, îmi place disciplina, nu e vreun secret. Secretul stă în disciplină, iar ca primar ai obligații față de oameni, față de locuitorii comunei pe care o conduci. Sunt fericit, mai avem puțin și ducem apa inclusiv într-un cătun cu câteva zeci de case. A fost mare problemă cu apa acolo și vrem să rezolvăm această problemă.

Își dorește ca toate drumurile din comună să fie asfaltate, să înființeze la nivel local încă un cabinet medical și să asigure condiții bune și foarte bune. Breda Lajos mi-a arătat că se lucrează, a dus rețeaua electrică inclusiv în zona cu pivnițe, acolo unde an de an sunt organizate diferite sărbători. Recunosc, mi-a plăcut la Vârșolț. În zilele următoare am să ajung și în alte comune. Sălajul e fain, dar trebuie descoperit.