În Sălaj, autostrada se zbate între vis și realitate

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, dacă UMB alocă suficiente forțe și dacă autoritățile rezolvă birocrația necesară în nodul Poarta Sălajului (Românași) și la conexiunea provizorie A3-DN1F la sud de Topa Mică, atunci spre sfârșit de 2025, vom putea circula pe aproximativ 27 kilometri din autostrada A3, între cele două localități. „Din tronsoane fruntașe cu lucrări demarate în trombă în 2021, când noi visam să circulăm în 2023, am ajuns să ne rugăm să fie gata în anul 2025, parțial. Restul în 2026, poate. Contracte semnate în iulie, respectiv decembrie 2020. Vineri am filmat din dronă secțiunea cu miză pentru deschiderea în 2025. Filmarea începe la sud de Topa Mică, în dreptul organizării de șantier a Ozaltin, care va executa viaductul de pe traseul nou/deviat din apropiere, și se zboară spre aliniamentul A3, apoi către Zimbor. Pe acest sector, așa cum se vede, momentan cei de la UMB sunt aproape inexistenți dar, dacă vor, pot să-și aducă muncitorii ca să termine în 2025. Totuși, e nevoie ca oficialii CNAIR să ceară asta și să facă demersurile birocratice pentru o conexiune temporară între A3 și DN1F în zona viaductului executat de Ozaltin la sud de Topa Mică”, au precizat cei de la Asociația Pro Infrastructură. Pe lotul Zimbor-Poarta Sălajului, antreprenorul UMB este bine mobilizat și pare-se că dorește să dea în trafic cei 12,24 kilometri la final de 2025. Trebuie doar să mențină ritmul actual și să rezolve cât mai rapid cu proiectarea ca să se emită autorizația de construire în nodul Românași (Poarta Sălajului) cât mai curând posibil. Rămâne de văzut dacă atât UMB cât și CNAIR se vor mobiliza suficient, în teren și birocratic, ca să inaugureze spre finalul acestui an 12 sau 27 kilometri din autostrada Transilvania.

Share Whatsapp Email