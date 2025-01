În așteptarea centurii ocolitoare

Zalăul trebuia să aibă de mult centură, dar mai avem de așteptat. Cât? Unii spun că drumul va fi gata în acest an. Așa trebuia să fie și anul trecut, dar nu a fost să fie. Au fost și politicieni locali sau centrali care s-au lăudat cu această investiție, dar au renunțat rapid de îndată ce investiția a atras atenția procurorilor europeni. E anchetă? Se pare că da, există niște suspiciuni cu privire la cheltuirea unor sume uriașe. Cum, nu se mai laudă nimeni cu șoseaua de centură a Zalăului? Nu, deocamdată. Am încercat să stau de vorbă cu niște trecători, cu oameni simpli, pentru a afla care este părerea lor despre faptul că se lucrează de mai bine de 15 ani la un drum cu lungimea mai mică de 20 de kilometri, la ceea ce trebuia să fie de multă vreme centura ocolitoare a orașului. Toți (adică patru) au dat din mână, au întors privirea și au plecat. Nu știu dacă sunt zălăuani (poate nu i-am întâlnit eu) deranjați că centura Zalăului nu este finalizată. Sper, totuși, ca lucrările să se încheie în acest an și mai sper ca niciun politician să nu participe la recepția lucrărilor pentru poze de mulțime și pentru postări pe facebook, nu de alta, dar ar fi prea rușinos.

Imagine din arhivă, cu rol ilustrativ