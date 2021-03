“Drumul nimănui” de lângă Dragu va fi asfaltat

O porțiune de drum de o jumătate de kilometru, situată între localitățile Vultureni (județul Cluj) și Ugruțiu (județul Sălaj) nu a fost niciodată asfaltată. Această porțiune de drum pare a fi a nimănui, deși se găsește în Sălaj. ”De curând, am fost pe drumul ce leagă localitatea Vultureni, județul Cluj de granița cu județul Sălaj și am observat ca cele două județe nu sunt unite, măcar prin acest drum. Cei din Sălaj au terminat de modernizat acest drum în urma cu câțiva ani, terminând până la limita județului, iar acum la sfârșitul anului 2020 cei din Cluj au terminat de modernizat partea lor. Problema este aceea că, între cele două sunt cam 500 – 600 metri de drum pietruit – drum al nimănui, a spus un cititor pentru portalul stiridecluj.ro. Această situație era cunoscută și de fosta administrație, însă lucrurile au rămas așa ani la rând. Am solicitat un punct de vedere referitor la această situație, reprezentanților Consiliului Județean Sălaj. În răspuns, ni s-a transmis că această situație a intrat, încă din primele săptămâni de mandat, în vizorul conducerii CJ, fiind adoptate deja soluții concrete pentru a pune capăt acestei situații. “În momentul de față este în desfășurare procedura de licitație necesară achiziției serviciilor de elaborare a documentației tehnice, faza DALI pentru investiția Reabilitare și modernizare DJ 109: limită județul Cluj (Dragu – Hida, DN 1G), care cuprinde si porțiunea respectivă de drum”, au transmis pentru Magazin Sălăjean reprezentanții CJ.

Foto: stiridecluj.ro