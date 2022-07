Construcția autostrăzii pe teritoriul Sălajului, în pericol

Asociația Pro Infrastructură a anunțat că UMB, unul dintre cei mai importanți antreprenori generali de pe proiectele majore de infrastructură rutieră a luat o decizie fără precedent: începând de luni, 11 iulie 2022, nu își va mai chema oamenii la muncă. Printre proiectele care ar putea fi afectate se numără și construcția autostrăzii pe teritoriul Sălajului, pe sectoarele Nădășelu – Zimbor și Zimbor Poarta Sălajului.

Potrivit asociației, săptămâna curentă este una de odihnă, conform procedurilor interne, angajații UMB lucrând 14 ore pe zi plus sâmbetele. Datele prezentate de asociație arată că sunt în pericol șapte proiecte care împreună depășesc 140 de kilometri, adică mai bine de o treime din totalul de 391 kilometri de autostradă și drum expres veritabil pe care România are în prezent contracte de execuție semnate. Excepție face doar drumul expres 12 Slatina, acolo unde cei de la UMB sunt foarte aproape de final și au confirmat că vor continua astfel încât să dea drumul la trafic în jurul datei de 28 iulie. Motivul? Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere le promite constructorilor, nu doar celor de la UMB, de peste jumătate de an că guvernul va adopta formula polinomială de ajustare a prețului contractelor, se mai arată în mesajul asociației, reprezentanții acesteia anunțând că situația este foarte gravă. Ar fi un dezastru dacă lucrurile ar degenera și s-ar ajunge la încetarea de comun acord sau rezilierea unui singur contract, darămite a tuturor, adică a 36 la sută din totalul kilometrilor de autostradă și drum expres aflați în execuție, avertizează cei de la Pro Infrastructură.

Foto: Asociația Pro Infrastructură