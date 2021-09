Un profesor jibouan luptă împotriva pandemiei cu iluzii optice și măști pictate pe trunchiuri de copaci

A pictat ochi și lacrimi pe trunchiuri de copaci pentru a protesta împotriva tăierilor ilegale de pădure, a pictat măști pe copacii din parc pentru a îndemna populația să respecte normele sanitare în vigoare, a pictat pereții unei săli de clasă pentru o stare de bine, pentru relaxare printre elevi.

Pe profesorul Ionel Baltă din Jibou îl știu de mulți ani. Blând, cu o politețe dusă la extrem, echilibrat, elegant și mereu dornic să împartă cu alții experiența sa artistică, Ionel Baltă a atras întotdeauna atenția asupra ideilor sale de promovare a artei. A realizat lucrări impresionante nu doar prin tematica aleasă, ci și prin dimensiuni. Într-o societate în care arta pierde tot mai mult teren sau se îndreaptă spre cu totul altceva, profesorul Baltă a găsit modalitatea de a promova pictura, de a o face atractivă pentru adolescenți. Am stat de vorbă de mai multe ori în acest an. De fiecare dată mi-a spus că nimic nu se putea realiza fără elevii săi. Ionel Baltă a avut curajul să surprindă prin pictură inclusiv pandemia, nebunia cauzată de noul coronavirus. „Eu consider că arta trebuie să rezoneze cu timpurile, cu vremurile, cu problemele și bucuriile noastre, ale oamenilor. Împreună cu elevii de la cercul de pictură și cu cei de la Liceul <Ion Agârbiceanu> din Jibou am realizat o idee de pictură prin care să atragem atenția privitorului că vaccinarea, purtarea măștii, distanțarea și alte reguli sanitare reprezintă modalitatea prin care putem anihila acest virus. Noi dorim să transmitem acest îndemn printr-un mesaj vizual, prin pictură. Am pictat pe trunchiurile copacilor pânze care simbolizează măști sanitare, dar și virusul care este atacat prin aceste măsuri sanitare. Este o chestiune simbolică. Este un fel de iluzie optică, o pictură tridimensională prin care secționăm trunchiul copacului, secțiune în care urmează să inducem ideea de speranță că vom învinge pandemia”, mi-a spus profesorul Ionel Baltă.

„Pictura trebuie să calmeze, să bucure”

Ideile artistice ale profesorului Baltă și ale elevilor săi le-au adus peste 1100 de premii naționale și internaționale. Toate au fost obținute la competiții de profil, iar povestea acestor artiști continuă la Jibou. Una dintre ideile profesorului a fost de a schimba imaginea ambientală din interiorul școlii în care predă prin realizarea unor picturi impresionante ca mărime și tematică. Și a reușit, pe holurile unității de învățământ din Jibou regăsindu-se lucrări cu o tematică ce îl surprinde până și pe cel mai indiferent privitor. „Scopul nostru este să încântăm privirea elevilor, profesorilor și celor care intră în școală. Pictura trebuie să calmeze, să bucure, să aducă speranță chiar și acolo unde este multă tristețe”, mi-a spus profesorul Baltă.