Tamir Miler la Transilvania Jazz Festival Zalău

Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și Asociația „Cetatea Albă” – filiala Cluj invită iubitorii de jazz la Transilvania Jazz Festival Zalău. Festivalul, cu intrare liberă și va avea loc în sala „Porolissum” a CCAJ Sălaj, în perioada 2-3 noiembrie. Astfel, miercuri 2 noiembrie, de la ora 19, cei prezenți la festival vor avea parte de Tamir Miler.

Tamir Miler – pianist și compozitor

Tamir Miler s-a născut în Tadjikistan și a crescut ascultând în casă muzică clasică și cântând la pian. În adolescență, după ce familia a emigrat în Israel, a descoperit jazz-ul și a început să se perfecționeze în acest gen, studiind cu profesori de top din Israel. După serviciul militar, Tamir a primit o bursă la Berklee College of Music din Boston, unde a absolvit pianul jazz la clasa renumiților profesori-muzicieni Ray Santisi și Laszlo Gardoni. De când s-a întors în Israel, Tamir a cântat și a înregistrat cu artiști de jazz locali și internaționali, precum Dianne Reeves și Michael Varekamp. A lansat un album cu muzica sa originală, intitulat Walk In Spirit. Tamir a cântat în numeroase trupe la festivaluri și în cluburi din diferite țări. Este membru al lui Daphna Levy & The ClassiCats, dar are și propriul trio. Tamir este, de asemenea, un profesor de pian căutat și aranjator pentru trupe și orchestre din Israel.