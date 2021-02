Revista “Caiete Silvane” – la un nou număr

A apărut ediția online a numărului 193/ februarie al revistei “Caiete Silvane” – publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj, Consiliului Local și Primăriei municipiului Zalău. Iubitorii de cultură pot răsfoi virtual noul număr al revistei pe caiete-silvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni, 15 februarie 2021. În noul număr semnează: Vasile George Dâncu – Poemul de seară: “Scrisoare către personalul feminin de la Secția covid Cluj-Napoca”; Ileana Petrean-Păușan – “O carte dincolo de timp… și de spațiu”; Lucian Scurtu – Poeme pentru “Caiete Silvane”; Parodie de Lucian Perța; Viorel Mureșan – “Cartea ca un măr putred”; Imelda Chința – “Literatura fantastică – viziune comparatistă”; Carmen Ardelean – “Fulgurații și reverberații lirice”; Marcel Lucaciu – “O scară la cer”; Menuț Maximinian – “De vorbă, la spartul târgului”; Emilia Poenaru Moldovan – “Debutul în proză al unei poete”; Versuri de Vasi Cojocaru-Vulcan; Raluca Faraon – “Mulțumită de singurătatea mea”; Alexandru Jurcan – “Allan Lillelund și zilele fără jurnal”; Viorel Tăutan – “Omul” și „Vremurile”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; Gheorghe Moga – “Frumoasele zile din Aranjuez s-au dus”; Mirel Matyas – “Panta Rhei. 2. Lecția despre punct”; Ancheta “Caiete Silvane”: Ce mai citesc scriitorii? Răspund Simona Ardelean, Silvia Bodea Sălăjan, Nicolae Goja, Györfi-Deák György, Simone Györfi, Viorel Mureșan, Olimpiu Nușfelean, Ioan F. Pop, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Lucian Scurtu, Mirel Taloș. A întrebat Daniel Săuca; Alexandru-Bogdan Kürti, Producția editorială a anului 2020 în Sălaj; Marin Pop – “Lupta lui Maniu împotriva dezmembrării României”; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – “Sigiliul șefului de garnizoană din Șimleu Silvaniei”; László László – “După 35 de ani”; Două poeme de Ramona Müller; Györfi-Deák György – “Amintiri din comunism”; Ștefan Aurel Drăgan – “Toagul lui Uli”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei. Catch me if you can (2002)”; Ioan-Pavel Azap – “Reeditări filmice (39)”; Simina Seliștean – “Viața ca libertate”; Daniel Mureșan – “Cronica discului. Steven Wilson – The Future Bites”; Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan – “Malaxorul de februarie”; Alice Valeria Micu; Ioan Vasile Bulgărean; Arca poeziei, Hafez, 19, traducere din limba persană de Otto Starck – o rubrică de Viorel Mureșan.

