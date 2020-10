Revista “Caiete Silvane” la un nou număr

A apărut ediția online a numărului 189, octombrie 2020, al revistei Caiete Silvane, publicație lunară editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei și Consiliului Local al municipiului Zalău. Publicația poate accesată pe caiete-silvane.ro, iar ediția tipărită va fi distribuită începând de marți, 13 octombrie 2020. În paginile revistei: Ioan F. Pop – „Poeme pentru Caiete Silvane”; Parodie de Lucian Perța; Viorel Mureșan – „Sângele istoriei contemporane”; Ion Urcan – „Singura certitudine a fiecărei zile sunt lipsurile…”, cu o prezentare de Viorel Mureșan; Imelda Chința – „Note fin acordate”; Carmen Ardelean – „Jocurile pandemiei, în tehnică trompe l`œil”; Menuț Maximinian – „O altfel de oglindă a portului popular”; Marcel Lucaciu, Ion Neculce și poezia epică; Teodor Sărăcuț-Comănescu – „Era doar o coasă…”; Leon-Iosif Grapini – „Fata bătrână”; Alexandru Jurcan – „Adio în noapte”; Marian Ilea – „Jurnal de pandemie”; Gheorghe Glodeanu- „O povestire cu fantome”; Gheorghe Moga – „Se apropie galul”; Ioan F. Pop – „Solilocvii inutile”; Corespondență Ion Pop – Mircea Zaciu (1964-2000); Primăvara Poeziei – „A Költészet Tavasza 2020”, poeme de Simone Györfi, Halmosi Sándor, Daniel Hoblea, Dina Horvath, Jász Attila, Kiss Lehel, Kocsis Francisko, Lakatos Mihály, László Noémi, Lövétei Lázár László traduse de Simone Györfi, Kocsis Francisko, Dósa Andrei și Markó Béla; Versuri de Maria Postu; Un poem de Adelina Căpâlna; Versuri de Viorel Varga, in memoriam; Icu Crăciun – „Un recenzent echilibrat”; Voichița Lung – „Antoine de Saint-Exupéry. În semn de omagiu la 120 de ani de la nașterea sa”; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei. Phantom Thread (2017)”; Ioan-Pavel Azap – „Reeditări filmice (35)”; Daniel Mureșan – „Cronica discului, The Pineapple Thief – Versions of the Truth”; Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag – „Dascăli de altădată”; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – „Șapte sigilii care au aparținut unor instituții, organe de conducere și instanțe administrative din Șimleu-Silvaniei, județul Sălaj”; Daniel Săuca, Györfi-Deák György, Viorel Mureșan și Viorel Tăutan – „Malaxorul brumărel”; Versuri de Jean Cayrol, prezentare și traducere Viorel Tăutan; Arca poeziei, Srečko Kosovel, Ascultă! din înălțimea arborelului…, în românește de Radu Cârneci, o rubrică de Viorel Mureșan.

