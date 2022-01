Revista “Caiete Silvane” la un nou număr

Iubitorii de cultură au la dispoziţie un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”, numărul 204 (ianuarie 2022) – ediţia on-line, publicaţie editată de Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni – 17 ianuarie. În acest număr: Editorial – Daniel Săuca – „Nu te uita în sus. Nici în jos”; Viorel Mureșan – „O însumare de harfe resfirate”; Imelda Chința – „Botezul firului de iarbă – Traseu poetic”; O nouă carte de Carmen Georgeta Ardelean – „Idiograme în filigran”; Carmen Ardelean – „Fibrilații și deșertificări”; Marcel Lucaciu – „Duioasele visări ardente”; Menuț Maximinian – „7 trepte în Steiniger sau despre tată și fiu”; Gheorghe Glodeanu – „Mircea Eliade și ezoterismul”; Un nou volum la Editura „Caiete Silvane” – „Sălaj. Frumusețe, tradiție, poveste”; Gabriela Moale – „Strania coregrafie a ideilor lumii. Între originalitate și repetiție”; Györfi-Deák György, Ady Endre în intimitate; Simona Ardelean – „Spații, puncte, noduri, filme” la Editura „Caiete Silvane”; Gheorghe Moga – „Două pietre tari nu fac făină bună”; Teodor Sărăcuț-Comănescu – „Literatura pentru copii. Actualitatea vs. Nevoia de actualizare (Folclorul copiilor)”; Florin Horvath – „Despre Sfânta Lumină de la Sărbătoarea Învierii Domnului la Ierusalim (I)”; Viorel Gh. Tăutan – „Restaurarea normalității”; Doina Ira-Tăutan – „Fata Măriuței”; J. Otto Szatmari – „Plănuiesc o serie de expoziții de mai mare anvergură, pornind de unde am pornit și eu, cu preferință din Zalău”; Alice Valeria Micu – „Doină de ianuarie”; Alexandru Jurcan – „Coada tigrului”; Ioan F. Pop – „Texte de trecut (in)existența”; Marin Pop – „Dascăli de altădată. Simion Oros (1885-1972)”; Ioan Oros-Podișan – „Fantomele nopții”, Editura „Caiete Silvane”; Wesselényi Miklós-fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822) – traducere de Györfi-Deák György; Laurențiu-Ștefan Szemkovics -Ordinul „Coroana României” acordat în 1922 lui Bedö Béla, prim-pretor la Jibou; Poeme de Carmen Secere, însoțite de o parodie de Lucian Perța; Versuri de Diana Zlate; Poeme de Lucia Bibarț; Versuri de Traian Parva Săsărman; „Sorsok, belső tájak/ Destine, peisaje interioare”, Somogyi Vengli Judith; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei, Don`t Look Up (2021)”; Daniel Mureșan – „Cronica discului, Cosmograf – Rattrapante”; Ioan Bunta – „Shakespeare – sonete”; Silvia Bodea Sălăjan – „Istoria acestui timp este creuzetul în care se reformează lumea”; Daniel Săuca, Alexandru-Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper, Györfi-Deák György, Viorel Mureșan – „Malaxorul de An Nou”; Arca poeziei, Odysseas Elytis, Autopsia, traducere de A.E. Baconsky – o rubrică de Viorel Mureșan. Mai multe detalii pe caietesilvane.ro, noul site al revistei.

