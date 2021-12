Povestea lui Moș Crăciun, Crăciunița cu mâinile tăiate și tirul roșu

Există Moș Crăciun? Cum arată Moș Crăciun, chiar are mantie roșie? Unde îl găsim, la cine vine, cum vine, oare chiar ne aduce cadouri? Acestea sunt veșnicele întrebări pe care ni le-am pus în copilăria noastră. Recunosc, mie îmi place și acum să cred în Moș Crăciun. Discuțiile despre Moș Crăciun pot dura ore în șir. Unii sunt convinși că nu există. Povestea bătrânului Crăciun este frumoasă, dar prea puțin cunoscută, crede cercetătorul științific Camelia Burghele.

Reporter: Există Moș Crăciun?

Camelia Burghele: N-am nici cea mai mică îndoială, Moș Crăciun există. Nimeni nu trebuie să se îndoiască de existența lui Moș Crăciun. Pentru fiecare dintre noi, Moș Crăciun este așa cum ni-l imaginăm sau așa cum ne-am dori noi să fie. Cu certitudine, în lumea satului tradițional nu a existat un Moș Crăciun cu mantie roșie, nici cu tirul acela imens care aduce băuturi răcoritoare pe care le știm cu toții și nici cu acele multe cadouri ambalate frumos. Nici bradul împodobit nu a existat în satul tradițional românesc. Bradul acesta are o cu totul și cu totul altă simbolistică în satele tradiționale românești. Totuși, în satul tradițional exista ideea de Crăciun și de Moș Crăciun. Această idee a existat mai mult la nivel de poveste. Este o poveste cu un Moș Crăciun care subliniază mai degrabă dimensiunea lui creștină și nu cea culturală. Se spune că la început, la începuturile lumii, Crăciun și Crăciunița conviețuiau într-o oarecare bunăstare. Povestea e interesantă, Crăciun nu voia să creadă în existența lui Dumnezeu, nici în creștinism. Crăciunița, soția lui, era foarte modestă, iar când Maica Domnului a bătut la poarta lor și a cerut sălaș pentru a putea naște, Crăciun a refuzat-o foarte brutal. Crăciunița, pe ascuns, i-a oferit acel adăpost, acel sălaș, iar Maica Domnului l-a născut pe pruncul Isus, știm cu toții povestea. Crăciun s-a supărat foarte mult pe infidelitatea morală a soției sale și, printr-o violență rar întâlnită în folclorul tradițional, i-a tăiat amândouă mâinile. Povestea mai spune că Maica Domnului s-a simțit vinovată pentru această întâmplare și i-a reclădit mâinile Crăciuniței, i le-a reconstruit din argint. Văzând această minune, Crăciun a înțeles marea dimensiune a creștinismului și s-a convertit și el la creștinism. Crăciun a recunoscut marile merite ale creștinismului. Povestea lui Moș Crăciun este încă o treaptă în implementarea creștinismului și în acest spațiu cultural.

Rep.: Ajungem la Moș Crăciun actual…

C. B.: Timpurile au trecut, vremurile s-au schimbat, ne-am modernizat, ne-am urbanizat și occidentalizat, am trecut la această variantă modernă a lui Moș Crăciun, un Moș îmbrăcat în roșu, cu o barbă exagerat de bine pieptănată și aranjată impecabil. Acest Moș Crăciun actual vine an de an cu mașini tot mai mari, cu mașini pline de cadouri, cu acele tiruri roșii pline cu băuturi răcoritoare. Asta se întâmplă acum, iar societatea actuală include această sărbătoare a Crăciunului într-un context de marketing, pentru că cele mai mari vânzări sunt în perioada sărbătorilor. Știm că pentru fiecare dintre noi, Crăciun este Moș. Nicăieri în lume, Moș Crăciun nu există într-o variantă tânără. Această ipostază de Moș vine din cultura tradițională pentru care timpul îmbătrânește, este firesc ca el să ajungă bătrân. E normal ca și anul să îmbătrânească. Cei mai mulți ni-l imaginăm pe Moș Crăciun ca fiind un bătrân înțelept care aduce daruri.

