O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Stela Ember – „albă de dor”

La Editura „Caiete Silvane”, în colecția „Poesis”, a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cartea „albă de dor” de Stela Ember.

Stela Ember s-a născut la data de 31 iulie 1953, în comuna Șamșud, județul Sălaj. Este profesor-pensionar de limba și literatura română. Școala primară a absolvit-o în comuna Coșeiu, județul Sălaj. A urmat cursurile Liceului Pedagogic din Zalău. A luat bacalaureatul după absolvirea clasei a XIII-a cu nota 9,85 (șefă de promoție). A studiat la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Secția română-rusă. A obținut licența cu lucrarea „Mitul în teatrul lui Lucian Blaga”, sub îndrumarea prof. univ. Valentin Chifor, critic și istoric literar, eseist. A obținut gradul I în învățământ cu lucrarea științifico-metodică „Modalități de caracterizare a personajului literar”, sub îngrijirea prof. univ. Mircea Muthu, eseist, critic și istoric literar, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A debutat cu o poezie în anul 2018, în antologia „Povești călătoare”, apărută la Editura Eikon și coordonată de Ciprian Apetrei. A publicat 20 de poezii în antologia „Primăvara poeziei”, în anul 2019, sub egida revistei literare „Steaua Severinului”, Drobeta-Turnu Severin. În anul 2020 a publicat, în ziarul sălăjean de limbă maghiară „Szilágyság”, cronica unui eveniment literar cu titlul „Printre poezii”, eveniment desfășurat la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. A publicat online 75 de poezii pe diverse pagini de poezie. În același an, 2020, a publicat texte în antologia Christian W. Schenk – „Roua din cuvinte. Poezii”.