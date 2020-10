Mirel Taloș, sălăjeanul care promovează în lume patrimoniul cultural al Academiei Române

Institutul Cultural Român și Academia Română au semnat zilele trecute, un act ce vizează continuarea acordului de parteneriat instituțional, ce are ca scop promovarea patrimoniului cultural și științific românesc în țară și, mai ales, în străinătate.

Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Academiei Române, din București, în Clubul Academicienilor. Evenimentul a fost urmat de alocuțiuni susținute de academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române și Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român.

„Îmi exprim marea bucurie că am reușit să semnăm acest acord între două instituții culturale ale țării care dau măsura valorii unei culturi: Institutului Cultural Român și Academia Română au scopuri comune în multe privințe și aceste scopuri sunt apărarea culturii în general, promovarea culturii românești, apărarea și normarea limbii române, a tradițiilor noastre, cunoașterea istoriei, a etnografiei, dar și promovarea științei în general, a științelor fundamentale, care sunt astăzi o parte componentă a culturii, în mileniul al treilea situația fiind mult schimbată față de trecut”, a declarat academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. El a adăugat că se bucură de această colaborare pentru că forțele reunite ale cercetării și creației din Academia Română și ale cercetării și creației, dar mai ales ale vizunii culturale și ale propagării culturii romanești pe care le are ICR se pot pune în serviciul cauzei comune, care este așezarea culturii românești într-un loc al său în lume, loc pe care-l merită și pe care-l are”. Acordul și actul adițional semnat ieri fac referire la câteva volume pe care Academia Română le-a produs și prin care a scos în evidență istoria unor domenii precum știința și cultura românească și pe care ICR și-a asumat să le traducă și să le promoveze în străinătate în maniera în care a făcut-o cu Istoria Transilvaniei. „Aceste titluri sunt: «Diplomația României după Marea Unire», «Istoria Geoștiințelor în România», «Istoria Românilor», «Lingvistica românească», «Demografia României», «Istoria Socială a României», «Pagini din istoria matematicii românești», «Istoria Filosofiei Românești», «Istoria tehnicii și a industriei românești». Credem că sunt acoperite cele mai importante domenii ale creativității românești, în domeniul cultural și științific. Și este datoria ICR să traducă aceste volume, în baza acordului, să le promoveze la nivel internațional în evenimentele și la bibliotecile la care avem acces prin reprezentanțele ICR”, a precizat Mirel Taloș. Acordul de parteneriat a fost prelungit pentru continuitatea mecanismului de angrenare a capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul unor proiecte ale creației culturale și științifice, asigurat de cadrul instituţional. Semnatarii acordului au luat în considerare atât rolul esenţial al celor două instituţii în promovarea culturii, educaţiei şi cercetării, cât și contextul restictiv generat de pandemia SARS-Covid19. Parteneriatul dintre Academia Română și Institutul Cultural Român acordă o importanță majoră includerii, sub diferite forme, a personalităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate, dar și a tinerilor creatori, în proiectele expuse din ce în ce mai mult în spațiul online. Astfel, printre obiectivele principale se regăsesc asigurarea expunerii valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţară, continuarea formării academice a tinerilor din România și din regiunile cu populație românească de peste hotare, consolidarea şi amplificarea sub diferite forme a relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste hotare și menținerea unor reţele de cooperare, în interiorul și în afara granițelor țării, pentru asigurarea desfăşurării activităţilor culturale şi de cercetare-dezvoltare.