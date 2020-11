Lansare de carte on-line: „Corneliu Coposu sub lupa securității – declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite”

Cu ocazia împlinirii a unui sfert de veac de la trecerea în neființă a Seniorului Corneliu Coposu, pe 11 noiembrie, va fi lansat volumul „Corneliu Coposu sub lupa securității – declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite”, autor Marin Pop, cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău. Volumul va fi lansat în direct on-line, pe platforma “Zoom”, și transmis pe pagina de Facebook Fundația Corneliu Coposu, miercuri 11 noiembrie, la ora 19, cu participarea: Marin Pop – autorul cărții, Silvia Colfescu – director Editura Vremea, Alexandru Gussi – politolog și Ion-Andrei Gherasim – președinte executiv Fundația „Corneliu Coposu”. Volumul face parte din programul de cercetare derulat de MIJA Zalău, intitulat ,,Sălajul secolului XX și personalitățile sale”, titular dr. Marin Pop. Manuscrisul volumului a câștigat prima ediție a concursului inițiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și a apărut cu sprijinul Fundației „Corneliu Coposu”, la Editura „Vremea” din București. Lucrarea îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific informaţii inedite referitor la unele declaraţii din timpul anchetelor la care a fost supus marele om politic sălăjean, Corneliu Coposu, încă din anul 1945, cu ocazia marii demonstraţii pro-monarhiste şi anticomuniste din 8 noiembrie, de ziua onomastică a regelui Mihai I al României, precum şi cele efectuate de către Securitate, „brațul înarmat” al partidului unic, în perioada comunistă, atât în perioada cât se afla în închisoare, ca deținut politic, cât și după eliberare, până în decembrie 1989. Ele fac referire la evenimente, persoane şi aspecte de viaţă cotidiană în timpul regimului comunist. De asemenea, este publicată corespondența pe care a purta-o cu diverse persoane, interceptată şi multiplicată de către Securitate şi diverse scrieri inedite, confiscate de către Securitate cu ocazia numeroaselor percheziţii domiciliare. Am considerat că avem datoria morală de a-l reabilita și sub aspect intelectual, arătând opiniei publice adevărata lui pregătire profesională, deoarece a fost marginalizat şi trecut la index în perioada comunistă. Structurat pe trei capitole, volumul are la bază informațiile studiate în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), respectiv Dosarul de Urmărire Informativă (38 volume), Fondul Penal şi unele dosare din Fondul Documentar, care fac referire la Corneliu Coposu.

