La muzeu, expoziție virtuală „Monumente 3D. Digitizarea patrimoniului imobil din Transilvania, Muntenia și Dobrogea”

Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău invită publicul la „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, eveniment care va fi marcat vineri – 30 septembrie la instituția de cultură din municipiu.

După cum a explicat dr. Corina Bejinariu, managerul MJIA Zalău, pentru ediția din acest an reprezentanții instituției de cultură au pregătit o provocare tematică pentru trei licee din Zalău – „Science Power. Cercetător pentru o zi!”. Astfel, trei echipaje de elevi de la Colegiul Național Silvania, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” și Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” experimentează munca de cercetare specifică muzeului pe tot parcursul lunii septembrie, iar fiecare echipaj beneficiază de îndrumarea cercetătorilor în trei domenii cheie pentru instituția muzeală: arheologie, etnografie și istorie. „Liceenii care sunt incluși în proiect participă la instruirea teoretică și metodologică, după care, coordonați de cercetătorii muzeului, se deplasează în teren pentru a documenta tematica de cercetare aleasă. Munca lor de cercetare în teren va fi prezentată public de Noaptea Cercetătorilor Europeni, în 30 septembrie”, a spus managerul MJIA Zalău.

Tot cu ocazia „Nopții Cercetătorilor Europeni”, accesul publicului în Beciul Cultural al MJIA Zalău va fi gratuit, între orele 19 – 23, pentru a vizita expoziția temporară „Monumente 3D. Digitizarea patrimoniului imobil din Transilvania, Muntenia și Dobrogea”, realizată în cadrul proiectului cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În ultimii ani, MJIA Zalău a derulat un amplu demers de digitalizare a clădirilor de patrimoniu în stare de precolaps sau colaps, din Sălaj și din restul țării, prin care își propune salvgardarea patrimoniului imobil în format digital. Expoziția propusă publicului spre vizitare gratuită de NCE oferă acestuia acces virtual prin intermediul echipamentelor VR la o serie de opt clădiri de patrimoniu, scanate prin metoda fotogrammetrică, facilitând un mod inedit de explorare a patrimoniului imobil prin interacțiunea directă cu modelele 3D realizate de muzeu.

Noaptea Cercetătorilor Europeni – în 25 de țări

Anul acesta, evenimentul „Noaptea Cercetătorilor Europeni” va fi organizat în 25 țări. Peste 400 de orașe europene și de pe alte continente vor găzdui întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar publicul va avea ocazia să-i cunoască și să înțeleagă mai bine impactul pe care munca lor îl are asupra vieții cotidiene.

Printre cele 400 de orașe europene se numără și municipiul Zalău, prin MJIA Zalău, instituție care încearcă an de an, prin activități dedicate, să atragă mai ales publicul tânăr spre înțelegerea domeniilor de cercetare specifică.