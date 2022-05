De la administrația județeană, bani pentru protejarea monumentelor istorice din Sălaj

Proprietarii imobilelor monument istoric aflate pe întreg teritoriul județului Sălaj pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean (CJ). Administrația județeană derulează în această perioadă un program de finanțare ce urmărește punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor istorice, precum și îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice. Cu un buget de 400.000 de lei, programul se derulează sub forma unui concurs de proiecte, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare fiind 30 iunie 2022, ora 15. Documentele vor fi evaluate de o comisie compusă din șapte membri, condusă de arhitectul șef al județului. “Județul nostru deține o bogată moștenire de imobile cu valoare culturală de necontestat, însă, din păcate, timpul și nepăsarea și-au pus amprenta pe multe dintre aceste construcții. Avem datoria de a salva ce mai poate fi salvat, de a valoriza patrimoniul istoric, de a redescoperi frumusețea monumentelor istorice din Țara Silvaniei. Prin programul pe care îl derulăm și în acest an, venim în sprijinul proprietarilor unor astfel de edificii, contribuind la prezervarea identității culturale, dar și la integrarea lor în circuitul socio-economic și cultural-turistic. Ca o noutate, în ediția 2022 finanțăm și intervențiile efectuate la monumentele istorice de tip A – de valoare națională sau universală – pentru a opri degradarea lor. În plus, ne dorim ca începând din acest an, să gândim împreună cu specialiștii din domeniu, proiecte județene, naționale și europene pentru restaurarea acestor mărturii ale trecutului ”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Prin programul amintit, pentru monumentele și siturile clasate în categoria B (reprezentative pentru patrimoniul cultural local) se vor cofinanța lucrări de construire-restaurare, consolidare și intervenție – deja autorizate, cu autorizație de construire valabilă. Pentru monumentele de categorie A, sunt eligibile costurile lucrărilor de intervenție executate cu acordul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, care se încadrează în prevederile articolului 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. De asemenea, sunt eligibile costurile aferente serviciile de proiectare, expertizare pentru monumente și situri clasate, cuprinse în „Lista actualizată a monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii” și care sunt folosite în scopul unor activități socio-culturale, de învățământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activități asemănătoare sau de locuință, precum și întocmirea documentațiilor tehnice necesare execuției lucrărilor de construire, restaurare, conservare sau intervenție. Mai multe detalii despre acest program sunt disponibile la adresa https://cjsj.ro/date/pdfuri/Finantari_nerambursabile/program_monumente.pdf. Din totalul bugetului aprobat, 120.000 de lei sunt alocați intervențiilor de urgență, 250.000 de lei au ca destinație lucrările de execuție (cu un maxim de 60.000 de lei pentru un proiect), iar 30.000 de lei, documentațiile tehnice (fără a depăși 10.000 de lei pentru un proiect).

Share Tweet Share