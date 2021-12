”Caiete Silvane”, la un nou număr

Iubitorii de cultură au la dispoziţie un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”, numărul 203 (decembrie 2021) – ediţia on-line, publicaţie editată de Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj, Primăriei și Consiliului Local al municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni – 13 decembrie. În acest număr: anchetă „Caiete Silvane”: Ce-ați vrea să vă aducă Moșul? Răspund: Liviu Ioan Stoiciu, Viorel Mureșan, Alice Valeria Micu, Nicolae Goja, Silvia Bodea Sălăjan, Menuț Maximinian, Simone Györfi, Györfi-Deák György, George Vulturescu, Ioan F. Pop, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Alexandru Jurcan. A întrebat Daniel Săuca; Viorel Mureșan – „Oh! lucrurile cum vorbesc”; Imelda Chința – “De la distopia totalitară la distopia contemporană”; Carmen Ardelean – “Amprente în relief”; Marcel Lucaciu – “Terapia inimii”; Alexandru Jurcan – “Celebrele jocuri interzise”; Menuț Maximinian – “Masa sărbătorilor. Povestea porcului”; Alexandru Jurcan – “Cu un cuțit imens”; Silvia Bodea Sălăjan – “Familia tradițională și legile ei”; Mircea Daroși – “Daniile Daniei”; Gheorghe Glodeanu – “Alchimia versurilor”; Alice Valeria Micu – “Mândrie și preajudecată”; Octavia Micu Ceaca – “Întâlnirea cu frumosul și cuvântul ziditor”; Teodor Sărăcuț-Comănescu – “Literatura pentru copii. Actualitatea versus nevoia de actualizare (2)”; Traian Parva Săsărman – “La Bărăciuni”; Gheorghe Moga – “Cuvântul momentului: aglomerație”; Ioan Maria Oros – “Cornel Oros – 60 de ani de la naștere”; Versuri și proză de Cornel Oros; Marin Pop – “Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în toamna anului 1921 și începutul anului 1922”; Laurențiu Ștefan Szemkovics – “Medalia <<Serviciul Credincios>> acordată în 1922 secretarului comunei Treznea”; Wesselényi Miklós-fiul – “Jurnal de călătorie (1821-1822) (4)”, traducere de Györfi-Deák György; Poeme de Silvia Bodea Sălăjan, Francisc Edmund Balogh, Gabriela Ana Balan, Emilia Amariei, Eduard Dorneanu; Parodie de Lucian Perța; O nouă antologie sub egida Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj – „Însemnări de pe frontul cuvintelor”; Versuri de Radu Matei Todoran; Viorel Tăutan – „Tradiția cere să fie respectată”; Stela Ember -Povești călătoare. Cartea pe care o aștept de trei ani; Alice Valeria Micu – Poeme din volumul “Mașina de plâns”; Marcel Lucaciu – Concursul de creație literară “Iuliu Suciu”, ediția a 25-a; Roberta-Lucia Fiț – “Toamna pe malul Someșului”; Juhos Csilla-Júlia – “Portret discret”; Daniel Mureșan – “Cronica discului. Yes – The Quest”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei. Omnipresent (2017)”; Daniel Săuca, Györfi-Deák György, Corina Știrb Cooper, Constantin Marin – Malaxorul de decembrie depresiv, melancolic, sărbătoresc; Viorel Mureșan, Al. Cistelecan – 70; Din cărțile apărute la Editura “Caiete Silvane” în anul 2021 şi Arca poeziei, Murilo Mendes – Cântec de logodnic, traducere de Marian Papahagi, o rubrică de Viorel Mureșan.

