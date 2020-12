Asociația Scriitorilor din Sălaj are un nou comitet director

Asociația Scriitorilor (AS) din județul Sălaj are un nou comitet director, format din: Daniel Săuca – președinte; Carmen Ardelean – secretar și Imelda Chința – membru, mandatul fiind de patru ani. “AS Sălaj va încerca în continuare să promoveze cărțile, scrierile membrilor ei, în colaborare cu instituțiile județene de cultură, Cenaclul literar <<Silvania>>, revista de cultură <<Caiete Silvane>>, cu instituții ale administrației publice, mass-media”, a precizat Daniel Săuca președintele AS Sălaj. De precizat este faptul că, mai mai mulți membri ai asociației sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Este vorba despre: Ion Pițoiu-Dragomir, Grigorie Croitoru, Viorel Tăutan, Viorel Mureșan, Daniel Săuca, Carmen Ardelean, Marcel Lucaciu, Flavius Lucăcel, Alice Valeria Micu. AS din judeţul Sălaj este o asociaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală şi nonprofit, constituită în scopul de a apăra interesele de breaslă, sociale şi morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta în raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fi zice din ţară şi din străinătate. Asociaţia îşi propune să descopere şi să promoveze tinerii scriitori din judeţul Sălaj, să realizeze şi parteneriate cu instituţii de cultură din judeţ, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Cenaclul Literar “Silvania”, Casa de Cultură a Sindicatelor, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, în vederea întâlnirii scriitorilor din cadrul AS Sălaj sau a invitaţilor acestora cu elevi din licee.

