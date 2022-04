O familie de sălăjeni cultivă „leguma regală”. Sparanghelul de la Gâlgău Almașului ajunge inclusiv în Cluj

Familia Mureșan din Gâlgău Almașului cultivă sparanghel pe o suprafață de aproximativ 50 de ari. O parte din producție ajunge inclusiv la restaurante din județul Cluj. Cornelia Mureșan ne-a explicat că leguma este tot mai apreciată inclusiv în Sălaj, în special în zona orașului Șimleu Silvaniei.

Cornelia și Dorin Mureșan au muncit ani în Germania, dar au ales să revină în țară în 2012. S-au apucat de agricultură. Cultivă legume și cresc animale. Sălăjenii dețin aproximativ 500 de oi, iar afacerea cu sparanghel se dezvoltă de la an la an. Am vorbit prima oară cu Cornelia Mureșan anul trecut. Urma să ne întâlnim. N-am reușit, dar s-a întâmplat azi când am vorbit încă la primele ore ale dimineții. „În acest an cultivăm sparanghel pe o jumătate de hectar de teren. Cultivăm sparanghel alb și verde. Am început deja recoltarea, am recoltat a doua oară, ieri am încheiat. Furnizăm sparanghelul nostru mai multor restaurante din Cluj, distribui destul de mult și la Șimleu Silvaniei. La Șimleu se consumă foarte mult sparanghel, e căutat aici, dar și la Zalău. Noi am muncit mulți ani în Germania, dar ne-am hotărât să ne întoarcem acasă. Și am venit, ne-am apucat de agricultură”, ne-a declarat Cornelia Mureșan.

„Leguma regală” și munca în familie

La cultivarea sparanghelului muncește întreaga familie. E o muncă de echipă. Soții Mureșan au cultivat și căpșuni, dar au renunțat deocamdată, sălăjenii derulând un important proiect turistic aflat în plină desfășurare. Sparanghelul este o plantă care are frunze nedezvoltate, asemănătoare ca aspect cu solzii de pești. Leguma este una deosebit de apreciată pentru calitățile sale nutritive și este însoțită de nenumărate povești, sparanghelul fiind apreciat în trecut inclusiv la curțile regale.

Foto: Cornelia Mureșan

Adrian Lungu