Ajutor de la Comisia Europeană pentru crescătorii de bovine

Comisia Europeană a aprobat zilele trecute o schemă de ajutor în valoare de 225 milioane de lei (aproximativ 46 milioane de euro) lansată de autorităţile române pentru sprijinirea crescătorilor de bovine, în contextul crizei provocate de pandemia de Cvoid-19, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Sprijinul public va fi acordat sub formă de subvenţii directe pentru a răspunde la pierderea veniturilor de către crescătorii de bovine în contextul crizei provocate de pandemie. Comisia Europeană a decis că schema românească este în linie cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar, în special granturile nu depăşesc 255.000 de euro per beneficiar, după cum se prevede în cadrul temporar pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. În al doilea rând, sprijinul poate fi acordat până la 31 decembrie 2021. „Comisia Europeană a constatat că această măsură de sprijin este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru al Uniunii Europene”, se arată în comunicatul Comisiei Europene. La finele lunii martie, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros a anunţat că fermierii care deţin în prezent animale din specia bovină în bazele de date vor primi în acest an un sprijin financiar mai consistent sub forma unui ajutor Covid, în timp ce pentru animalele raportate la anul 2013, data istorică prevăzută în regulament după care se acordă Ajutorul Naţional Tranzitoriu (ANT), vor fi alocate doar nişte plafoane minime. Adrian Oros a precizat că sumele totale alocate pentru bovinele de lapte şi carne sub formă de ajutor Covid vor fi de 222 de milioane de lei, în timp ce pentru animalele raportate la anul 2013 de numai 8 milioane de lei, sume foarte mici în opinia oficialului.