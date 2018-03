Voleibaliştii din A2 s-au calificat la turneul semifinal

Pentru al doilea an consecutiv, Volei Club Zalău 2015 a obţinut calificarea în turneul semifinal al Diviziei A2. Echipa condusă de Gabriel Terheş s-a impus cu scorul de 3 – 1 în partida susţinută sâmbătă, la Arad, în cadrul etapei a II-a a play-off-ului. În urma victoriei, zălăuanii conduc cu 2 – 0 la general, având în vedere că s-au impus în prima etapă, pe teren propriu, tot cu scorul de 3 – 1.

Echipa antrenată de Ovidiu Teuşan s-a impus cu 25 – 16 în primul set, iar în actul secund a cedat cu 20 – 25. Diferenţa din actul trei a fost de patru puncte, 25 – 21 în favorea zălăuanilor, care şi-au dat seama la timp că pot rezolva ecuaţia calificării după primele două partide. Setul patru a fost cel mai disputat, dar zălăuanii au fost mai pragmatici în final şi s-au impus la limită, 27 – 25.

După două meciuri s-a încheiat şi cealaltă dispută pentru un loc la turneul semifinal, dintre CSS LAPI Dej şi CSU Braşov. Dejenii s-au impus cu scorul de 3 – 0 în tur şi cu 3 – 2 în returul de la Braşov.

Celelalte două echipe calificate direct în turneul semifinal sunt Ştiinţa Bacău şi CSM Câmpia Turzii.

“În acest an am jucat cu trei, patru juniori în echipă, iar calificarea la turneul semifinal este o performanţă cu atât mai mare. Victoria de la Arad a fost foarte importantă, pentru că în meciul decisiv, era un duel de “care pe care”. Ne bucurăm că am ajuns pentru a doua oară consecutiv la turneul semifinal, iar pe această cale doresc să mulţumesc autorităţilor judeţene, sponsorilor şi partenerilor care au fost alături de noi”, a afirmat preşedintele Gabriel Terheş.

Volei Club Zalău 2015: Ovidiu Teuşan, Dan Silvăşan, Ionuţ Silaghi, Ovidiu Man, Raul Remeş, Ciprian Pop, Ciprian Buta – libero. Au mai evoluat: Tudor Lazăr, Mihai Bujor şi Gabriel Terheş.