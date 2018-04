Volei Municipal Zalău, la două puncte de realizarea obiectivului

Victorie importantă obţinută vineri după-amiaza de Volei Municipal Zalău, pe teren propriu, în faţa vicecampioanei ediţiei trecute, SCM Universitatea Craiova. Campioana en-titre s-a impus cu scorul de 3 – 0 în faţa voleibaliştilor antrenaţi de Dănuţ Pascu, la capătul unui joc în care blocajul şi preluarea au fost punctele forte ale zălăuanilor.

Dacă primul set s-a încheiat la limită, 25 – 23, celelalte două parţiale au fost câştigate mai clar de formaţia zălăuană. În actul secund, oltenii nu au reuşit să treacă de pragul de 20, iar setul trei a fost câştigat la o diferenţă de opt puncte, 25 – 17.

“Felicitări echipei pentru cele trei puncte câştigate. Sunt fericit de acest rezultat, mai ales că este o victorie după două săptămâni de pauză. Ne-am găsit ritmul mai greu la începutul meciului, dar am reuşit să ne impunem şi consider că merităm această victorie”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Nikolay Jeliazkov.

În urma acestui rezultat, Volei Municipal Zalău rămâne pe poziţia a patra, ultima care-i asigură îndeplinirea obiectivului, având 55 de puncte acumulate, cu opt mai mult decât SCM Universitatea Craiova, echipă clasată pe locul cinci. Pentru a-şi asigura acest loc, echipa zălăuană mai are nevoie de două puncte în ultimele trei runde, etape în care va întâlni în deplasare CSM Bucureşti şi Tricolorul Ploieşti, iar pe teren propriu, Steaua Bucureşti. Aceasta, însă, numai în cazul în care oltenii vor obţine victorii de trei puncte în ultimele trei partide.

Volei Municipal Zalău: Dimitrov, Bălean, Mihalcea, Gheorghiţă, Stoilovic, Dal Bosco şi Harmash – libero. A mai evoluat: Filip. Antrenori: Nikolay Jeliazkov (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

SCMU Craiova: Teleleu, Hohne, Ene, Blagojevic, Olteanu, Mirko şi Rosic – libero. Au mai evoluat: Milic, Sippola şi Valez. Antrenori: DănuţPascu (principal) şi Claudiu Mitru (secund)

