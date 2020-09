Un zălăuan, medaliat cu aur la Campionatul Balcanic de Culturism şi Fitness

Devenit vicecampion naţional în urmă cu o săptămână, la categoria culturism, în cadrul Campionatului Naţional de Culturism şi Fitness, zălăuanul Raul Elias Rad a avut o prestaţie şi mai bună la Campionatul Balcanic, desfăşurat în perioada 4 – 6 septembrie, la Drobeta Turnu Severin.

Sportivi din 12 ţări s-au înscris la acest eveniment organizat la Palatul Cultural “Teodor Costescu”, sub egida Federaţiei Internaţionale de profil, iar la eveniment a fost prezent atât Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, cât şi Rafael Santonja, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Culturism şi Fitness.

Sportivul zălăuan, legitimat la CS Alfa Zalău, a concurat de această dată în proba de body building clasic, la categoria juniori open, reuşind să urce la final pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, devenind astfel campion balcanic.

“Întotdeauna speri la un rezultat cât mai bun, indiferent de competiţie. Target-ul meu era să prind podiumul, nu credeam că voi ajunge campion balcanic după doi ani de pauză. M-am simţit foarte mândru că am reprezentat cu onoare România şi că imnul nostru s-a auzit la o astfel de competiţie. Este ceva deosebit ce-ţi rămâne întipărit în minte foarte mulţi ani”, ne-a declarat sportivul descoperit de Liviu Unguruşan.

Raul Elias Rad are toate şansele să fie convocat în lotul României şi pentru Campionatul Mondial de Culturism şi Fitness, ce va avea loc tot în România, la Cluj-Napoca.

De menţionat faptul că Raul Elias Rad a întrerupt activitatea de performanţă timp de doi ani, absolvind în acest timp Şcoala de Agenţi de Poliţie “Andrei Mureşan” din Cluj-Napoca.

La Drobeta Turnu Severin s-a desfăşurat cea de-a XXVI-a ediţie a Campionatelor Balcanice de Culturism şi Fitness.