Un multiplu campion mondial la karate le va preda lecţii de autoapărare poliţiştilor locali

Sport Club Municipal Zalău, club înfiinţat în 2019, are în prezent două secţii, fotbal şi volei, iar demersurile pentru cea de-a treia, karate tradiţional, sunt foarte aproape de a fi finalizate. De destinele acestei secţii se va ocupa Călin Marincaş, multiplul campion mondial, european şi naţional la karate tradiţional, cel care, ani la rând a fost desemnat sportivul anului în Sălaj. Având în vedere colaborarea ce urmează să înceapă în sportiv şi Primăria Zalău, Călin Forţ, administrator public în cadrul acestei instituţii, i-a propus fostului campion mondial să se ocupe în viitor şi de pregătirea poliţiştilor locali.

“Domnul Călin Forţ mi-a spus că se gândeşte de mult timp la o astfel de acţiune şi, având în vedere colaborarea cu Primăria Zalău, mi-a propus să mă ocup în viitor şi de pregătirea poliţiştilot locali. Pe lângă partea fizică, vom face şi exerciţii de autoapărare şi imobilizare, lucruri foarte importante, de altfel, pentru ei, având în vedere că se confruntă cu tot felul de persoane şi de probleme”, ne-a declarat Călin Marincaş.

Călin Marincaş a participat la începutul acestui an la an un curs de pregătire fizică, desfăşurat la Oradea însă, din cauza pandemiei de COVID-19 a fost nevoit să-l întrerupă, urmând să-l reia în perioada următoare. La finalul cursului, sportivul va deveni preparator fizic, diploma fiindu-i recunoscută de Ministerul Muncii.

sursa foto: Petru Pop