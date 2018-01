Un fost jucător de la FC Zalău, urmărit ca-n filme de un echipaj de poliţie

Răzvan Dulap, unul dintre componenţii echipei FC Zalău în sezonul 2015 – 2016, a fost implicat într-o urmărire ca-n filme în noaptea de duminică spre luni. Acesta, împreună cu un alt coleg de-al său de la FC Şcolar Reşiţa, echipă ce activează în Liga a III-a, au ieşit la o plimbare în oraş cu autoturismul, şofer fiind colegul lui Dulap, Florin Călin, în vârstă de 19 ani.

La scurt timp după ce au ieşit de pe poarta stadionului, cei doi au fost opriţi de un echipaj al poliţiei reşiţene, însă, tânărul de 19 ani care se afla la volanul maşinii a refuzat să oprească, apăsând pedala de acceleraţie. A început o urmărire ca-n filme, iar Florin Călin a pierdut la un moment dat controlul volanului, oprindu-se într-un leagăn pentru copii. Cei doi au încercat să fugă de la locul accidentului, dar au fost reţinuţi de echipajul de poliţie. Şoferul de 19 ani a fost testat cu etilotestul, descoperindu-se că avea o alcoolemie ridicată. Poliţiştii i-au întocmit acestuia dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, iar conducerea clubului din Reşiţa a decis excluderea din lot a celor doi fotbalişti.