Ultima cursă din acest an pentru Paula Todoran

Atleta zălăuană, Paula Todoran, va lua startul duminică la ultima cursă din acest an. Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău va participa la Campionatul European de Cros, ce va avea loc la Samorin, în Slovacia. La finalul lunii noiembrie, atleta zălăuană a devenit campioană balcanică cu echipa de cros a României, iar la ediţia de anul trecut a “Europenelor”, ce a avut loc în Italia, “tricolorele” au obţinut medalia de bronz.

“Vrem să ne apărăm medalia de bronz obţinută anul trecut, în Italia. Nu va fi deloc uşor, deoarece, în acest an vor puncta doar primele trei atlete din fiecare echipă, nu patru, cum s-a întâmplat la ediţia de anul trecut. Va trebui să fim foarte omogene”, a afirmat Paula Todoran.

“Paula nu a avut un an foarte reuşit în 2017. De obicei, în atletism aşa se întâmplă, după un an foarte bun, cum a fost 2016, a urmat altul mai slăbuţ. Nu e puţin lucru să fii campion balcanic la cros şi sper ca echipa României să se întoarcă cu o medalie de la Campionatul European din Slovacia”, a precizat antrenorul Mirel Seişanu.

Din echipa de senioare, mai fac parte: Andreea Pîşcu, Roxana Bîrcă şi Ancuţa Bobocel.

Delegaţia României, care pleacă vineri dimineaţa spre Slovacia, este alcătuită din 20 de sportivi, cinci antrenori, un doctor, un maseur, un asistent medical, un şef de delegaţie şi un oficial, în total fiind 30 de persoane.

La Campionatul European de Cros, România va mai fi reprezentată de două echipe de juniori (masculin şi feminin), două echipe de tineret (masculin şi feminin) şi una de seniori.