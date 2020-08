Sportul Şimleu Silvaniei, la o remiză de Liga a III-a

Obişnuiţi ani la rând cu Liga a III-a, o perioadă chiar şi cu Liga a II-a, iubitorii fotbalului din Şimleu Silvaniei ar putea revedea începând din acest an meciuri de Liga a III-a pe Stadionul “Măgura”. Sportul Şimleu urmează să dispute duminică cel mai important meci al sezonului, jocul de baraj pentru promovarea în al treilea eşalon, dispută în care va întâlni campioana judeţului Maramureş, Progresul Şomcuta Mare. Federaţia Română de Fotbal a organizat în acest an barajele de promovare sub formă de turnee, dar cea de-a treia echipă, reprezentanta judeţului Bistriţa-Năsăud, a anunţat că nu se mai prezintă la baraj. În aceste condiţii, ambele echipe încep meciul de duminică cu 3 puncte acumulate, iar echipa gazdă va fi formaţia maramureşeană. Având în vedere că şimleuanii vor avea calitatea de oaspeţi, pentru formaţia condusă de George Zima este suficient şi un rezultat de egalitate, dar cu goluri marcate pentru a promova în Liga a III-a la finele acestui turneu.

“Este un meci de totul sau nimic pentru noi. Am făcut eforturi mari pentru a ajunge aici şi ar fi păcat ăs nu profităm de această şansă. Ne dorim să ajungem în Liga a III-a şi am convingerea că jucătorii vor da totul pe teren pentru a obţine un rezultat favorabil”, a declarat Ioan Gurzău, preşedintele echipei Sportul Şimleu.

Reamintim că, în 2008, FC Zalău a promovat în Liga a III-a tot după un duel cu reprezentanta judeţului Maramureş, la acea vreme, Spicul Mocira, iar anul trecut, Unirea Mirşid a ajuns în al treilea eşalon după ce a trecut tot de o echipă din acest judeţ, Viitorul Ulmeni.

Partida dintre Progresul Şomcuta Mare şi Sportul Şimleu Silvaniei este programată duminică, la ora 17:30, pe Stadionul “Olimpia” din Satu Mare.