Sportivii de la CS Omega Şimleu Silvaniei au început anul cu un stagiu de pregătire

Sportivii Clubului Omega Şimleu Silvaniei au început anul 2018 cu un stagiu de pregătire ce a avut loc în perioada 11 – 14 ianuarie, la Margihta, un loc în care s-au mai desfăşurat cantonamente organizate de Asociaţia Nord Amical Karate (ANAK). Antrenamentele au fost conduse de Viorel Duţă, preşedintele ANAK. Au fost predate şi cursuri de arbitraj, acestea fiind conduse de Gheorghe Pop, preşedintele CS Omega Şimleu Silvaniei şi Tokacs Mihaly, din Marghita. Alături de acesta, la evenimentul de săptămâna trecută au mai fost prezenţi doi sălăjeni: Călin Coste – instructorul secţiei din Jibou a Clubului Omega şi Paula Radu, sportivă în cadrul clubului şimleuan, care are şi calitatea de arbitru la anumite concursuri. Aceasta din urmă a fost inclusă şi în clasamentul celor mai buni sportivi din Sălaj la finalul anului 2017, în sporturile neolimpice, sportiva şimleuană devenind vicecampioană europeană şi triplă medaliată cu bronz la Campionatul European. Paula Radu a devenit şi campioană naţională în în 2017.

“A fost o acţiune reuşită, dar şi utilă, mai ales că s-a desfăşurat la scurt timp după Sărbătorile de Iarnă. Ne-am revăzut cu drag, am făcut o scurtă radiografie a ceea ce a fost în anul 2017 şi am stabilit câteva detalii legate de programul şi evenimentele ce urmează să aibă loc în acest an”, a declarat Gheorghe Pop.

Un nou stagiu de pregătire, dar rezervat juniorilor, va avea loc în perioada 2 – 4 februarie, tot la Marghita, urmând ca la scurt timp să aibă loc şi primul concurs din acest an la care vor fi prezenţi şi sportivii din cadrul clubului CS Omega Şimleu Silvaniei.