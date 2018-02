Sportivii de la CS Dani-San Zalău au început sezonul cu un stagiu de pregătire

Dan Chiş, preşedintele CS Dani-San Zalău, a profitat de vacanţa intersemestrială, participând săptămâna trecută cu sportivii săi la un stagiu de pregătire desfăşurat la Băile Tăşnad.

Alături de antrenorul Dan Chiş, de instructorul Adrian Creţ şi de sportivii clubului au fost prezenţi şi câţiva părinţi, delegaţia zălăuană fiind alcătuită din 45 de persoane.

“Am efectuat zilnic câte două antrenamente. Am pus accentul pe calitatea fizică şi tehnico-tactică a sportivilor, pentru a fi într-o formă cât mai bună la competiţiile viitoare. A fost foarte benefic faptul că am avut şi condiţii de recuperare bune”, a declarat Dan Chiş.

Antrenorul clubului zălăuan şi instructorul Adrian Creţ au fost prezenţi la finalul săptămânii trecute şi la un stagiu desfăşurat în Braşov, unde au participat doar dei care deţin centuri negre. Stagiul a fost condus de Adrian Popescu Săcele, unul dintre pionierii karate-ului din România.

Prima competiţie din acest an pentru sportivii clubului condus de Dan Chiş este Campionatul Naţional de Karate-Do (versiunea WSF), programat în perioada 9 – 11 martie, la Târgu Secuiesc. În luna aprilie va avea loc şi Campionatul Mondial, eveniment ce se va desfăşura în acest an la Istanbul.