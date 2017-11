Sportive din opt judeţe au participat la Campionatul Naţional de Oină de la Zalău

Competiţie inedită organizată sâmbătă şi duminică, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău. Federaţia Română de Oină, Ministerul Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău şi Şcoala Gimnazială Dragu au organizat Campionatul Naţional de Oină rezervat junioarelor II şi III.

Iniţial, la eveniment şi-au anunţat participarea echipe din şapte judeţe, iar pe ultima sută de metri a fost alcătuită şi o echipă cu eleve din Sălaj, dar care a evoluat sub denumirea altui club, având în vedere că în judeţul nostru nu există deocamdată club afiliat la Federaţie.

CS Dacia Mioveni, CS Progresul Băileşti, CS Spicu Horia Constanţa, Univest Arad, Dinamic Coruia, Cleopatra Constanţa, Politehnica Cluj, Siretul Bacău şi CS Tisa Sighet (echipă formată din eleve sălăjene) sunt cele nouă echipe participante la evenientul de la Zalău.

Sâmbătă, la ora 14, a avut loc festivitatea de deschidere, urmată de meciurile din cadrul Campionatului Naţional. Partidele au continuat duminică dimineaţa, iar la ora 13 a avut loc festivitatea de premiere.

Echipa sălăjeană, alcătuită din jucătoare provenire de la şcolile din Dragu şi Buciumi, reprezentând clubul Tisa Sighet, a avut o evoluţie bună la junioare II, clasându-se pe locul patru, în timp ce la junioare III, formaţia condusă de Cosmin Ardelean s-a clasat pe poziţia a IX-a.

“Competiţia a fost un adevărat regal oinistic, întrunind un număr record de echipe pentru o competiţie organizată în sală. Ţin să felicit sportivele care indirect au reprezentat judeţul Sălaj, fiind legitimate la Tisa Sighet şi care au obţinut un onorant loc patru la junioare II. Mulţumesc federaţiei Române de Oină pentru încrederea acordată, tuturor persoanelor inimoase şi instituţiilor implicate în organizarea acestei competiţii. Pentru noi a fost o onoare să fim gazda acestui eveniment sportiv şi sperăm ca în viitor să avem şi alte astfel de competiţii, poate chiar un campionat naţional pentru seniori”, a declarat Cosmin Ardelean, profesor de educaţie fizică şi sport la Şcoala Gimnazială Dragu şi reprezentantul Federaţiei Române de Oină în teritoriu.

La evenimentul de la Zalău a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre.

“M-a surprins în mod plăcut organizarea foarte bună a evenimentului. Din păcate, avem şi cazuri unde ni se promite una şi ni se oferă alta, dar aici nu s-a întâmplat acest lucru. Discutăm despre o competiţie cu un număr record de participante, fiindcă sunt nouă echipe din diferite zone ale ţării, iar acest lucru spune multe despre impactul pe care-l are acest sport în ultima perioadă. Vorbim despre o competiţie de copii până la 16 ani, iar acest lucru înseamnă că vom avea viitor. Dacă avem un număr mare de echipe la acest nivel, putem spera şi la echipe de seniori într-un viitor nu foarte îndepărtat. Varianta de oină pentru fete este relativ nouă, de aproximativ 5 – 6 ani, dar prinde foarte bine. În Sălaj, există o tradiţie în acest sport, chiar dacă nu au existat multe echipe angrenate în competiţiile organizate de Federaţie. Îmi place că aici, la dumneavoastră, se vorbeşte puţin şi se face mult. Sala îmi place foarte mult şi chiar voi lua în calcul organizarea unui Campionat Naţional pentru seniori”, a afirmat Nicolae Dobre.

Campioană naţională la junioare II a devenit Progresul Băileşti, iar vicecampioană, Dacia Mioveni. Competiţia rezervată junioarelor I a fost câştigată de Dacia Mioveni, iar locul doi i-a revenit echipei Progresul Băileşti. Spicu Horia Constanţa este echipa medaliată cu bronz la junioare III, iar la junioare doi, medalia de bronz a fost câştigată de Dinamic Coruia, din judeţul Maramureş.

Echipele campioane au primit cupe, diplome, medalii şi tricouri, iar celelalte echipe, cupe, diplome şi medalii. S-au mai acordat plachete partenerilor şi colaboratorilor.