Pugilistul Adrian Popuţea vrea să revină pe podiumul Campionatului Naţional

După 15 ani în care a urcat pe podium la fiecare ediţie a Campionatului Naţional, pugilistul zălăuan, Adrian Popuţea a fost eliminat prematur în 2016 de la această competiţie, pierzând în faţa campionului mondial, Mihai Nistor. Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău a trecut repede peste acel moment, iar în prima parte a acestui an a câştigat Cupa României, trofeu pe care l-a mai cucerit în 2013 şi 2014.

Popuţea pare încrezător înaintea “Naţionalelor” din acest an, programate în această săptămână, la Circul Globus din Bucureşti.

“Eşecul de anul trecut m-a ambiţionat, mai ales că veneam după 15 în care am fost medaliat. M-am confruntat cu o serie de probleme de sănătate în perioada de pregătire, dar cred că pot obţine o medalie la ediţia din acest an. Îmi doresc să ajung până în finală. S-ar putea să fie ultimul meu Campionat Naţional, pentru că vreau să mă axez pe partea de antrenorat, unde, de trei ani fac voluntariat în cadrul clubului”, a declarat Adrian Popuţea, care a ţinut să mulţumească pe această cale medicului Cristian Han, pentru susţinerea acordată în perioada de recuperare şi firmei Prosseco Wine, pentru echipamentul competiţional oferit.

În urmă cu un an, Titi Tudor, fostul antrenor al celebrului Leonard Doroftei, prezent la Campionatul Naţional rezervat cadeţilor ce s-a desfăşurat la Zalău, a declarat că Adrian Popuţea nu şi-a spus ultimul cuvânt în boxul românesc. Aur la Campinatul Naţional este medalia care-i lipseşte din palmaresul naţional pugilistului de la CSM Zalău.