Patru neprezentări în prima fază a Cupei României Marius Morar

Noul sezon al fotbalului sălăjean a debutat la finalul săptămânii trecute, cu etapa I din faza judeţeană a Cupei României, fiind programate 14 partide. Doar 10 dintre acestea s-au disputat, deoarece AS Tihău, Venus Borla, Voinţa Horoatu Crasnei şi Voinţa Derşida nu s-au prezentat la jocurile din prima etapă, din motive obiective, adversarele acestora câştigând la “masa verde”.

Un singur meci s-a decis la loviturile de departajare, Largiana Românaşi câştigând cu scorul de 8 – 7 duelul cu Agronova Dragu. Partida dintre Unirea Cristolţ şi Recolta Agrij s-a încheiat cu victoria echipei oaspete, care s-a impus cu 7 – 6 după cele două reprize de prelungiri.

Cea mai clară victorie a primei faze a obţinut-o Olimpia Rus, formaţie ce a dispus cu 8 – 1, în deplasare, de Someşul Gîlgău.

Etapa a II-a a Cupei României a fost programată duminică, 23 iulie, începând cu ora 17, după următorul program: Măgura Buciumi – Largiana Românaşi, Dumbrava Ciocmani – Recolta Agrij, Năprădeana Năpradea – Someşul Someş Odorhei, Rapid Zimbor – Olimpia Rus, Barcău Tusa – Steaua Cosniciu, Unirea Sălăţig – Unirea Hereclean şi Olimpic Gârcei – Luceafărul Valcău.

Rezultatele şi marcatorii primei etape din Cupa României:

Măgura Buciumi – AS Creaca Jac 4 – 3

Au marcat: Pavel Holhoş (min. 8), Paul Unguruşan (min. 65), Sandu Marcuş (min. 103), Raul Ciupe (min. 119), respectiv George Marian (min. 5), Adrian Pripon (min. 6, 96)

Unirea Vârşolţ – Olimpic Gârceiu 2 – 3

Au marcat: Cristian Crişan (min. 55, 76), respectiv Sorin Rucărean (min. 1, 31, 60)

Dumbrava Ciocmani – Someşul Letca 6 – 4

Au marcat: Ionuţ Iacob (min. 2, 49), Lingurar Samuel (min. 30, 32), Adrian Pop (min. 71), George Revnic (min. 83), respectiv Fabian Borz (min. 51, 90), Andrei Bălan (min. 70), Romeo Kiraly (min. 78)

Someşul Gîlgău – Olimpia Rus 1 – 8

Au marcat: Adrian Oros (min. 33), respectiv Liviu Teglaş (min. 7), Mihai Vultur (min. 16), Marius Rînziş (min. 32, 61), Adalbert Pintea (min. 64, 71, 80), Matei Hăşmăşan (min. 77)

Unirea Benesat – Unirea Sălăţig 2 – 4

Au marcat: Adrian Suciu (min. 37), Cătălin Chereji (min. 70), Cătălin Temian (min. 26, 31), Darius Tivadar (min. 38), Cristian Lascu (min. 43)

Rapid Zimbor – Cetatea Almaşu 5 – 4

Au marcat: Cosmin Florea (min. 5), Cristian Petrişor (min. 27, 33), Paul Mureşan (min. 62), Sebastian Felician (min. 89), respectiv Cristian Igant (min. 10), Aurel Banciu (min. 30), Varga Rudolf (min. 65, 90+4)

Unirea Cristolţ – Recolta Agrij, 5 – 5, 6 – 7 după prelungiri

Au marcat: Ionuţ Coste (min. 8), Cătălin Porumb (min. 10, 57, 98), Adrian Săuca (min. 17), Dan Zagor (min. 66), respectiv Bogdan Terec (min. 9, 85, 101), Lucian Goia (min. 27, 39), Dinu Berar (min. 109) şi Dan Petrean (min. 90+3)

Năprădeana Năpradea – Viitorul Băbeni 1 – 0

A marcat: Vlad Botiş (min. 65)

Largiana Românaşi – Agronova Dragu 4 – 4, 8 – 7 după executarea penalty-urilor

Au marcat: Sergiu Druhora (min. 44, 81, 103), Călin Tuşer (min. 69), respectiv Vadar Attila (min. 1, 76, 96), Străicuţa Varga (min. 17)

Luceafărul Valcău – Stejarul Sîg 3 – 1

Au marcat: Cristian Gal (min. 23), Sebastian Mitroi (min. 78), Kallai Maradona (min. 90+2), respectiv Kassap Virgil (min. 4)

Someşul Someş Odorhei – AS Tihău 3 – 0 (neprezentare)

AS Barcău Tusa – Venus Borla 3 – 0 (neprezentare)

Voinţa Horoatu Crasnei – Steaua Cosniciu 0 – 3 (neprezentare)

Voinţa Derşida – Unirea Hereclean 0 – 3 (neprezentare)