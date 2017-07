Patru echipe noi la startul fazei judeţene din Cupa României Marius Morar

Caravana fotbalului sălăjean revine în prim-plan la finalul acestei săptămâni, când sunt programate jocurile din cadrul primei etape a fazei judeţene din Cupa României. Luni a fost ultima zi de înscriere în această competiţie, la start aliniindu-se 28 de echipe.

În prima rundă vor evolua şi patru echipe noi: Măgura Buciumi, Dumbrava Ciocmani, Unirea Vîrşolţ şi Unirea Benesat. Echipa din Buciumi va primi vizita formaţiei AS Creaca Jac, în timp ce Dumbrava Ciocmani va evolua tot pe teren propriu, în faţa celor de la Someşul Letca. Unirea Vîrşolţ va înfrunta Olimpic Gîrceiu, iar Unirea Benesat va juca împotriva echipei Unirea Sălăţig.

În prima fază a Cupei României au fost programate 14 jocuri, urmând să evolueze cele patru echipe nou-înscrise, plus formaţiile mai slab clasate din Liga a V-a. În etapa următoare, vor intra în competiţie şi celelalte cluburi din Liga a V-a, dar şi o parte dintre echipele ce evoluează în al patrulea eşalon.

Exceptând partida dintre Barcău Tusa şi Venus Borla, care este programată sâmbătă, la ora 18, celelalte meciuri vor avea loc duminică. Luceafărul Valcău – Stejarul Sâg şi Rapid Zimbor – Cetatea Almaşu sunt programate la ora 18, celelalte 11 partide urmând să înceapă la ora 17.

Programul meciurilor: Măgura Buciumi – AS Creaca Jac, Dumbrava Ciocmani – Someşul Letca, Largiana Românaşi Agronova Dragu, Năprădeana Năpradea – Viitorul Băbeni, Unirea Cristolţ – Recolta Agrij, Someşul Someş Odorhei – ACS Tihău, Rapid Zimbor – Cetatea Almaşu, Unirea Benesat – Unirea Sălăţig, Barcău Tusa – Venus Borla, Unirea Vîrşolţ – Olimpic Gîrceiu, Luceafărul Valcău – Stejarul Sîg, Voinţa Horoatu Crasnei – Steaua Cosniciu, Voinţa Derşida – Unirea Hereclean,