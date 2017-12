O fostă tenismenă zălăuană predă educaţie fizică şi sport copiilor din Shanghai

Tenisul de masă din muncipiu se mândreşte cu o serie de rezultate foarte bune atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Ludovic Gomboş, Mălin Plotuna, Andrada Vincze, Dan Fărcaş, Alexandru Labo, Alin Ciupe, Demeter Boglarka, Weisz Eniko şi Anca Tătar sunt o parte dintre tenismenii care au scris istorie în acest sport atât în perioada cât au reprezentat Clubul Sportiv Şcolar, cât şi la Clubul Sportiv Municipal. O parte dintre aceştia lucrează acum în alte domenii, alţii şi-au continuat activitatea în sportul pe care l-au practicat încă din vremea copilăriei.

Începând cu data de 1 septembrie 2015, Demeter Bolgarka, fostă tenismenă la CSS şi CSM Zalău, şi-a început activitatea de cadru didactic la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, iar în toamna anului trecut a devenit profesor titular la catedra de tenis de masă.

În vara acestui an, Demeter Boglarka a avut oportunitatea de a preda educaţie fizică şi sport unor elevi din China, iar fosta tenismenă nu a ratat această şansă.

“Demeter Boglarka a solicitat concediu fără plată pe o perioadă de un an, motivând că va pleca în China, pentru a preda educaţie fizică şi sport la o şcoală privată din Shanghai. Mă bucur pentru ea, este, poate, o şansă unică, însă, sper să se întoarcă la club în vara anului viitor, fiindcă avem un număr destul de mare de copii la secţia de tenis de masă”, a declarat directorul CSS Zalău, Dorian Faur.

Şcoala privată din Shanghai se numeşte Kang Chiao International School East China Campus, cursurile fiind predate în limba engelză.

“Cunosc un profesor român care predă la această şcoală de trei ani, iar anul acesta mi-a spus că au nevoie de un profesor de educaţie fizică şi sport care să cunoască bine limba engleză. Am decis să plec în Shanghai şi mă simt bine aici. Oamenii sunt primitori, la fel şi colegii, care sunt din diferite ţări”, a afirmat zălăuanca.

Demeter Boglarka a urmat clasele IX – XII la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, apoi a urmat studiile Facultăţii de Educaţiei Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, având specializare “Kinetoterapie şi motricitate specială”.

Locul acesteia la catedra de tenis de masă a fost luat de Victor Puie şi Augustin Mureşan, antrenori în cadrul CSM Zalău, aceştia fiind încadraţi în regim “plata cu ora” în anul şcolar 2017 – 2018.