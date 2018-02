O fostă câştigătoare a Ligii Campionilor vine la Zalău

Duel de gală duminică după-amiaza, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalău. Handbalistele zălăuane vor înfrunta formaţia norvegiană, Larvik, o echipă cu numeroase prezenţe în cupele europene. Adversara zălăuancelor de duminică are multe participări în Liga Campionilor, competiţie pe care a şi câştigat-o în urmă cu şapte sezoane.

“Va fi un meci foarte dificil, cu o echipă în componenţa căreia există şi medaliate la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Olimpice. O parte dintre adversarele noastre au experienţă şi la nivelul Ligii Campionilor, pe care au şi câştigat-o. Larvik a fost un adversar redutabil şi în anii anteriori pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti, echipe împotriva cărora a jucat în Liga Campionilor. Încercăm să rezolvăm problema calificării în meciul de duminică, pentru a nu mai depinde de rezultatele din ultima etapă. Simt că fetele sunt foarte motivate să obţină un rezultat favorabil, ceea ce ar însemna şi un scor egal la finalul partidei cu Larvik. Handbalul din Norvegia domină handbalul feminin din Europa la toate nivelele, pentru că există acolo o şcoală bine pusă la punct. Larvik are prima şansă în partida de duminică, dar, cu ajutorul publicului, care a fost extraordinar la ultimele partide, sunt convins că vom face o figură frumoasă. Sunt convins că va fi un spectacol handbalistic, iar sălăjenii vor avea ocazia să vadă o echipă de top din handbalul european”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

Meciul cu Larvik este programat la trei zile după partida cu CSM Roman, tot de pe teren propriu, din cadrul primei etape a returului.

După patru etape, HC Zalău ocupă locul doi în Grupa D, cu şase puncte acumulate, la o lungime în spatele celor de la Larvik. Poziţia a treia este ocupată de campioana Suediei, H 65 Hoors, cu două puncte, iar pe ultimul loc se clasează cehoaicele de la Banik Most, cu un singur punct.

Partida dintre HC Zalău şi Larvik este programată duminică, la ora 17. Celălalt meci al etapei, dintre H 65 Hoors şi DHK Banik Most va avea loc tot duminică, începând cu ora 18.

Preţul unui bilet pentru meciul cu Larvik este de 10 lei, iar tichetele rămase vor fi puse în vânzare duminică, începând cu ora 15.

Meciul de la Zalău va fi oficiat de un cuplu din Serbia, format din Marko Sekulic şi Vladimir Jovandic, iar observator din partea Federaţiei Europene de Handbal a fost delegat ungurul Peter Eles.