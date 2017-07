Număr record de echipe la “Cupa Tineretului” Marius Morar

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj a organizat sâmbătă cea de-a IV-a ediţie a “Cupei Tineretului” la minifotbal. Competiţia a avut în acest an la start un număr record de echipe, 17: Time Caffe Jibou, Marino Team, FC Cuceu, Samus Someş Odorhei, Tihău Boys, FC Kiss Baia Mare, Hop Hop Tihău, FC Viitorul, FC Jibou, Profinox, TDI Trans, Viitorul Gârbou, Royal Ardeal, Bianconerii, Arsenal Zalău, Tihău Gold şi Agronova Dragu.

31 de jocuri s-au disputat într-o singură zi la baza sportivă cu teren sintetic din incinta Stadionului “Rapid” din Jibou, primul meci fiind programat la ora 10, iar finala, la ora 22.

În urma rezultatelor înregistrate pe parcursul competiţiei, Time Caffe Jibou a devenit câştigătoarea “Cupei Tineretului”, aceeaşi echipă câştigând şi primele trei ediţii.

“A fost cea mai reuşită ediţie, în special din punct e vedere al numărului mare de echipe participante. Toate echipele au dat dovadă de spirit de fair-play atât în relaţia cu adversarii, cât şi în cea cu arbitrii şi spectatorii. Ne bucurăm de faptul că am dat posibilitatea la peste 200 de tineri să facă mişcare într-un cadrul organizat”, a declarat Adrian Fărcaş, directorul DJST Sălaj.

O parte dintre echipele participante au avut în componenţă şi jucători renumiţi din campionatul Ligii a IV-a, printre ei numărându-se Andrei Teglaş, Radu Blaga, Marius Muntean, Vlad Ortelecan, Marcel Petcu, Ciprian Roja, Flaviu Porumb, Vlad Buda şi Cristian Ţurcaş.

Poziţia secundă i-a revenit echipei Hop Hop Jibou, iar pe locul trei s-a situat Samus Someş Odorhei.

Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Marcel Petcu, cel mai bun jucător, Lucian Pocol, iar golgeterul turneului, Răzvan Birta. Titlul de cel mai promiţător tânăr jucător i-a fost înmânat jibouanului Marius Muntean.

DJST Sălaj a acordat tricouri, mingi de joc, trofee, diplome, rucsacuri şi medalii.

Ediţia din acest an s-a desfăşurat cu sprijinul Primăriei Jibou şi al Spitalului Orăşenesc Jibou.