Nikolay Jeliazkov, antrenor CSVM Zalău: “Echipa din Ploieşti a fost favorizată în unele momente”

Volei Municipal Zalău a pierdut cu scorul de 1 – 3 partida susţinută luni seara, pe terenul formaţiei Tricolorul Ploieşti, din cadrul penultimei etape a sezonului regulat. Campioana a câştigat primul set cu 27 – 25, după ce gazdele au avut 21 – 14, moment în care, antrenorul Ploieştiului, Sergiu Stancu, a solicitat timp de odihnă. Însă, întreruperea jocului le-a priit zălăuanilor, care au avut o revenire spectaculoasă, egalând la 24 şi câştigând apoi setul la o diferenţă de două puncte. Din păcate, a fost singurul set câştigat de campioana României, care le-a cedat pe celelalte trei cu 14 – 25, 15 – 25 şi 17 – 25.

“Este păcat că nu am reuşit să obţinem măcar un punct, fiindcă băieţii au luptat pentru fiecare minge. Nu am avut o preluare foarte bună şi, din această cauză, am suferit în atac. Dar, după părerea mea, aţi văzut meciul şi la televizor, echipa din Ploieşti a fost ajutată în unele momente. Au fost decizii de arbitraj nu foarte corecte din punctul meu de vedere”, a declarat bulgarul Nikolay Jeliazkov la finalul partidei.

După înfrângerea de la Ploieşti, Volei Municipal Zalău rămâne pe locul cinci în clasament, cu 40 de puncte acumulate, la o lungime în spatele echipei CSM Bucureşti. În etapa viitoare, ultima a sezonului regulat, zălăuanii vor evolua pe terenul echipei Dinamo, iar CSM Bucureşti va juca tot în deplasare, la Craiova.