Maratonul de la Sevilla, primul concurs din acest an pentru Paula Todoran

2016 a fost un an de excepţie pentru Paula Todoran, atleta legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău participând, în premieră, la o ediţie a Jocurilor Olimpice, cele din urmă cu doi ani desfăşurându-se la Rio de Janeiro (Brazilia). Sportiva pregătită de Mirel Seişanu a realizat baremul de calificare la competiţia de la Rio în cadrul Maratonului de la Sevilla, eveniment la care va lua startul şi în acest an. Competiţia de la Sevilla este programată duminică, fiind prima cursă din 2018 pentru Paula Todoran.

“Totul a decurs bine, am atins parametrii doriţi pentru a putea alerga maratonul. Am început anul bine, am reuşit să acumulez mult volum din alergările şi tempourile specifice acestei probe, ceea ce îmi dă siguranţă că în cursa de duminică voi avea pe ce să mă bazez şi nu ar trebui să întâmpin probleme. Îmi doresc să ânchei cursa cu un timp care să-mi asigure participarea la Campionatul European de la Berlin şi reconfirm baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Îmi doresc să alerg maratonul sub două ore şi 40 de minute, ceea ce ar însemna foarte mult pentru mine, pentru munca mea şi pentru a-mi dovedi că munca depusă la începutul acestui an nu a fost în zadar”, ne-a declarat Paula Todoran.

În 2016, când a realizat baremul pentru Jocurile Olimpice, Paula Todoran a alergat cei 42 de kilometri şi 195 de metri în două ore, 36 de minute şi 38 de secunde.

Paula Todoran a efectuat şi un stagiu de pregătire la începutul acestui an la Băile Felix, cantonament susţinut de Federaţia Română de Atletism.

În urmă cu o lună, atleta zălăuană a participat la Gala Atletismului Românesc, fiind premiată pentru titlul balcanic obţinut la cros cu echipa României şi medalia de argint de la Campionatul European de Cros, câştigată tot cu echipa naţională.