Lovitură pentru sportul din municipiu: FC Zalău şi Volei Club 2015 rămân fără susţinerea Primăriei Marius Morar

Din cauză că nu şi-au îndeplinit obiectivele stabilite la începutul sezonului competiţional 2015 – 2016, Fotbal Club Zalău şi Volei Club Zalău 2015 nu vor mai beneficia în sezonul viitor de susţinere financiară din partea Primăriei Zalău. Ciudat şi, în acelaşi timp interesant, este faptul că insituţia Consiliului Judeţean Sălaj nu se confruntă cu astfel de cazuri, aprobând luna trecută suma de 60.000 de lei pentru clubul de fotbal şi 50.000 de lei pentru echipa de volei.

Într-o Românie în care nu ne mai miră nimic, o ţară a tuturor posibilităţilor, nu ne mai surprinde nici faptul că două cluburi sportive din municipiu sunt lăsate să “moară”. Motivul pare a fi unul destul de pueril: neîndeplinirea obiectivelor stabilite la începutul sezonului 2015 – 2016, adică în urmă cu două sezoane, iar în ediţia trecută de campionat, ambele cluburi au beneficiat de sprijin financiar din partea autorităţilor locale.

FC Zalău a avut stabilit ca obiectiv în sezonul 2015 – 2016 clasarea între primele opt echipe din Seria a V-a, iar la final, formaţia zălăuană s-a situat pe locul 13.

“În urma evaluării şi selecţiei proiectelor sportive depuse de către solicitanţi, Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău a fost declarat neeligibil pentru a participa la sesiunea de evaluare şi selecţie, întrucât nu şi-a îndeplinit obiectivul sportiv asumat printr-un contract de finanţare anterior – art. 21 (1) litera c) din legea nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile”, susţin autorităţile locale.

Articolul 21 (1) litera c) din Legea 350/2005 specifică faptul că “este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens”.

Preşedintele clubului FC Zalău afirmă că a fost ataşat un document la proiectul de finanţare din sezonul respectiv, în care este specificat faptul că obiectivul stabilit la începutul sezonului nu poate fi îndeplinit, din moment ce clubul avea datorii mari către Finanţe.

Conturile clubului FC Zalău au fost blocate la finalul anului 2015, dar preşedintele Ioan Morar a achitat în cele din urmă datoriile către ANAF, girând cu bunuri personale până la achitarea tuturor restanţelor.

“Scopul nostru a fost de a achita acele datorii către stat, pentru a nu lăsa acest club să moară. M-am angajat că voi plăti acele datorii, cu toate că, normal ar fi fost să plătească şi Primăria o parte din sumă. Având acele probleme financiare, era cât se poate de clar că nu vom avea bani şi pentru transferuri, ca să putem termina între primele opt echipe. În aceste condiţii, am prezentat un document în care am specificat faptul că obiectivul de a ne clasa între primele opt echipe nu mai poate fi îndeplinit. Este absurd să ni se comunice că nu mai putem primi finanţare din cauza unei probleme cu care ne-am confruntat în urmă cu doi ani. De ce în sezonul trecut ne-a fost aprobat proiectul de finanţare, iar acum nu se mai poate face acelaşi lucru? Mi se pare că este rea voinţă, iar cel mai mare păcat este faptul că “moare” un club de fotbal din Liga a III-a. Ştiţi foarte bine cât de greu este să promovezi în acest eşalon. Zalăul merită să aibă cel puţin o echipă la nivelul Ligii a III-a, indiferent cine conduce acest club. Copiii care termină junioratul la cluburile din judeţ nu mai pot avea continuitate la nivel de seniori. Ce fac, renunţă la fotbal? Sunt mulţi oameni care iubesc fotbalul în Zalău, plătitori de taxe şi impozite, care ar vrea să existe un club la nivelul Ligii a III-a”, a declarat preşedintele Ioan Morar.

Cu o situaţie la fel de delicată se confruntă şi Volei Club Zalău 2015, echipă ce activează în Divizia A2. În sezonul 2015 – 2016, primul din istoria clubului, proiectul de finanţare a fost alcătuit după modelul echipei din prima divizie – Volei Municipal Zalău, în care era specificată o clasare între primele patru locuri din serie şi, atenţie, calificarea în finala Cupei României!

“În urma evaluării şi selecţiei proiectelor sportive depuse de către solicitanţi, ACS Volei Club Zalău 2015 a fost declarat neeligibil pentru a participa la sesiunea de evaluare şi selecţie, deoarece nu şi-a îndeplinit obiectivul sportiv asumat printr-un contract de finanţare anterior – art. 21 (1) litera c) din legea nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile. În campionatul din 2015 – 2016, ACS Volei Club Zalău 2015 s-a clasat pe locul 5 – 7. Ca obiectiv sportiv, în contractul de finanţare nerambursabilă a fost prevăzută situarea pe locurile 1 – 4. Prin neîndeplinirea obiectivului asumat prin contract, conform legii, clubul nu mai este eligibil pentru finanţare nerambursabilă”, informează biroul de presă din cadrul Primăriei Zalău.

Potrivit oficialilor clubului, obiectivul nu a fost o clasare între primele patru locuri, Gabriel Terheş, preşedintele Volei Club Zalău 2015, precizând că a fost stabilită o clasare pe unul din locurile 5 – 7, mai ales că echipa era în primul an de la înfiinţare.

În aceste condiţii, două cluburi sportive din municipiu se văd nevoite să se retragă din competiţiile în care au participat până în această vară.

Ciudat şi, în acelaşi timp interesant, este faptul că instituţia Consiliului Judeţean Sălaj poate susţine în continuare ambele cluburi, consilierii judeţeni aprobând luna trecută suma de 60.000 de lei pentru FC Zalău şi 50.000 de lei pentru Volei Club Zalău 2015. Dacă în cazul echipei de volei, situaţia nu este atât de critică, deoarece, cu încă aproximativ 30.000 de lei din mediul privat, clubul ar face faţă unui nou sezon competiţional. Viitorul pare a fi mult mai sumbru pentru clubul de fotbal care, foarte probabil se va retrage din competiţie după o perioadă de nouă ani în care a evoluat în Liga a III-a.