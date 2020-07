Jucător cu 60 de prezenţe în Liga a II-a, transferat de SCM Zalău

La aproape o lună de la transferul lui Mihai Onicaş, jucător ce a evoluat şi la Steaua Bucureşti, conducerea echipei Sport Club Municipal Zalău a reuşit un nou transfer important pentru sezonul viitor. Formaţia zălăuană a ajuns la o înţelegere cu Vasile Mihai Petra, fotbalist pe care zălăuanii l-au dorit şi în vara anului trecut.

“Mă bucur că într-un final am ajuns la SCM Zalău, club de care am fost dorit şi în vara anului trecut. Îmi doresc să contribui cât mai mult la îndeplinirea obiectivelor, iar împreună cu colegii sper să reuşim să aducem cât mai mulţi zălăuani şi sălăjeni în tribunele noastre”, a afirmat fotbalistul pe pagina de socializare a clubului zălăuan.

În vârstă de 26 de ani, Mihai Petra, care este originar din Orşova, evoluează pe postul de mijlocaş central. Acesta a bifat nu mai puţin de 60 de meciuri la nivelul Ligii a II-a, evoluând pentru formaţiilee FC Braşov, UTA Arad, ASA Târgu Mureş, iar ultima dată la Ceahlăul Piatra Neamţ.

Recent, gruparea zălăuană a ajuns la o înţelegere şi cu Răzvan Dulap, căpitanul din sezonul trecut, pentru continuarea colaborării. “Am ales să rămân la SCM Zalău pentru că mă simt foarte bine aici şi mai ales pentru că sunt dorit. Am o relaţie bună cu antrenorii, colegii şi conducerea. Personal, îmi doresc să las ceva în urma mea când o sa plec de aici, de ce nu o promovare în viitorul apropiat, mai ales că au venit câţiva jucători buni. Oraşul merită o echipă la un nivel mai bun şi vreau să ajut să se ajungă la acest nivel”, a precizat Dulap.

Vacanţa a ajuns la final pentru fotbaliştii de la SCM Zalău, luni, 6 iulie, la ora 16, fiind programată prima şedinţă de pregătire pentru noul sezon competiţional. Jucătorii pregătiţi de Marius Paşca şi Alexandru Pop vor efectua pregătire pe plan local aproximativ două săptămâni, după care vor pleca într-un cantonament, locaţia urmând a fi stabilită în perioada următoare.