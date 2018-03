HC Zalău ţinteşte prima victorie în deplasare din returul campionatului

Între turul şi returul sferturilor de finală din Cupa EHF, HC Zalău va susţine restanţa din cadrul etapei a XIX-a din Liga Naţională de handbal feminin. Echipa condusă de Gheorghe Tadici va evolua pe terenul formaţiei CSM Bistriţa, echipă situată pe poziţia a cincea, la patru puncte în faţa Zalăului, care ocupă locul şase.

Echipa pregătită de Horaţiu Paşca, secundul echipei naţionale a României, a avut un parcurs bun în primele 18 etape, fiind o formaţie care are în componenţă o serie de jucătoare valoroase.

“Jucăm împotriva unei echipe a cărei conducere a investit mult în acest sezon. Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (Radu Moldovan, n.r.) se implică mult în activitatea acestei echipe. CSM Bistriţa are în componenţă jucătoare cu mare experienţă, precum Pristăviţa, Rodriguez, Dincă sau Paraschiv, care dau forţă echipei, în special pe faza de atac. Jucăm împotriva unei echipe care este odihnită, spre deosebire de fetele noastre, care sunt foarte obosite. Bistriţa a susţinut opt meciuri în decurs de două luni, iar noi am jucat 20 de partide. Atuul nostru este că am avut mai mulţi adversari în ultima perioadă, dar sper ca fetele să nu acuze oboseală la ora începerii partidei. Ne dorim să obţinem un rezultat favorabil şi să ne menţinem în prima parte a clasamentului”, a declarat Gheorghe Tadici.

În turul de la Zalău, formaţia zălăuană s-a impus cu 32 – 29, după ce a condus cu 18 – 14 la pauză.

Partida dintre CSM Bistriţa şi HC Zalău este programată miercuri, începând cu ora 18, în Sala Sporturilor din Bistriţa.

Jucătoarele lui Tadici vor susţine duminică returul cu formaţia turcă, Kastamonu Beledyiesi, iar miercurea viitoare vor evolua tot în deplasare, împotriva campioanei CSM Bucureşti, într-un meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României.

La partida de la Bistriţa vor fi prezenţi şi 18 membri ai Galeriei “Ultra Boys Zalău”, cărora clubul le va pune la dispoziţie un microbuz.

Clasament:

1. CSM Bucureşti 18 18 0 0 577 – 390 54p

2. SCM Craiova 17 12 3 2 460 – 383 39p

3. HCM Râmnicu Vâlcea 19 3 0 6 487 – 430 39p

4. CS Măgura Cisnădie 18 12 1 5 455 – 421 37p

5. CSM Bistriţa 18 10 2 6 472 – 465 32p

6. HC Zalău 17 9 1 7 443 – 424 28p

7. Corona Braşov 19 9 0 10 486 – 496 27p

8. Dunărea Brăila 19 8 2 9 413 – 444 26p

9. CSM Roman 19 8 0 11 459 – 478 24p

10. CSM Slatina 19 5 2 12 435 – 471 17p

11. HCM Slobozia 18 5 1 12 392 – 468 16p

12. “U” Cluj 19 4 2 13 480 – 539 14p

13. Danubius Galaţi 18 4 0 14 336 – 401 12p

14. Rapid Bucureşti 18 4 0 14 455 – 540 12p

În cadrul etapei a XIX-a s-au înregistrat rezultatele: CSM Slatina – HC Dunărea Brăila 17 – 16, Corona Braşov – Danubius Galaţi 21 – 18, Rapid Bucureşti – HCM Slobozia 24 – 26, Măgura Cisnădie – CSM roman 29 – 23, HCM Râmnicu Vâlcea – “U” Cluj 34 – 27. Miercuri sunt programate ultimele două etape: SCM Craiova – CSM Bucureşti (ora 16:30) şi CSM Bistriţa – HC Zalău (ora 18).