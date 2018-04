HC Zalău, cu gândul la un nou sezon în cupele europene

Situată pe locul şase cu patru etape înainte de finalul actualei ediţii a Ligii Naţionale, HC Zalău speră să ajungă într-o competiţie europeană şi în sezonul viitor. Echipa condusă de Gheorghe Tadici are în continuare şanse reale la o clasare pe locul cinci, ultimul care asigură prezenţa într-o cupă europeană.

Vineri seara, în cadrul etapei a 23-a, echipa zălăuană va primi vizita formaţiei HC Dunărea Brăila, partida fiind programată la ora 20, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”.

“Ştim că Dunărea Brăila este o echipă cu experienţă la nivelul Ligii Naţionale, pe de-o parte. Pe de altă parte, echipa din Brăila va încerca să recupereze punctele pierdute în partida tur. Noi am făcut o pregătire bună în ultima perioadă, am susţinut şi câteva jocuri de verificare cu naţionala de tineret, care s-a pregătit la Zalău. Sper să rezolvăm ecuaţia victoriei şi să trecem de pragul celor 40 de puncte. Vrem să abordăm finalul de campionat cu şanse reale la ocuparea locului şase sau chiar a poziţiei a cincea, care duce în cupele europene. Chiar dacă este o oră nu foarte potrivită pentru un meci, aşteptăm lumea să vină în număr cât mai mare la sală pentru a vedea echipa în penultimul său meci pe teren propriu din acest sezon”, a declarat Gheorghe Tadici.

HC Zalău are 38 de puncte acumulate, iar adversara din această seară ocupă locul nouă, cu 30 de puncte.

În cadrul etapei a 23-a, au mai fost programate partidele: CSM Slatina – CS Danubius Galaţi, Corona Braşov – Rapid Bucureşti, SCM Craiova – Măgura Cisnădie, HCM Râmnicu Vâlcea – HCM Slobozia, CSM Bistriţa – CSM Roman şi “U” Cluj – CSM Bucureşti.