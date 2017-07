Handbal Club Zalău s-a despărţit de portarul Mihaela Cheţa Marius Morar

Odată cu despărţirea de portarul Mirela Paşca (fostă Nichita), managerul Gheorghe Tadici spera ca zălăuanca Mihaela Cheţa Foltic să devină “pionul” principal pe acest post în formaţia zălăuană. Însă, lucrurile nu au decurs tocmai în felul în care se aştepta tehnicianul zălăuan, iar în urmă cu doi ani, Mihaela Cheţa Foltic a acuzat unele probleme de sănătate, în urma cărora a fost nevoită să urmeze un tratament, nemaiputând evolua pentru echipa zălăuană. Handbalista a rămas apoi însărcinată, iar în urmă cu un an a devenit mămică. Mihaela Cheţa Foltic a început pregătirea cu echipa zălăuană în finalul sezonului trecut, iar la începutul acestei luni era aşteptată să susţină, alături ce colegele sale, normele de control dinaintea începerii pregătirilor pentru noul sezon. Însă, potrivit antrenorului Tadici, handbalista nu s-a prezentat la probele de control, deşi data acestora a fost anunţată de mai bine de o lună, portarul zălăuan motivând că este în concediu cu familia.

“Se ştia de mult timp data la care urmau să fie susţinute normele de control, iar ea m-a anunţat cu câteva zile înainte că nu poate ajunge la aceste probe, fiindcă este în concediu în Egipt”, a precizat Tadici.

Cheţa Foltic nu s-a prezentat nici la reunirea lotului, afirmând că trebuie să-şi rezolve anumite probleme de sănătate.

“Probleme pe care ea le acuză se cunosc de mult timp, iar ea, în loc să-şi rezolve situaţia în perioada vacanţei, a preferat tocmai acum, când am început pregătirile şi când urmează să efectuăm stagiul de pregătire”, a mai afirmat managerul zălăuan.

Tadici a decis să-i diminueze contractul jucătoarei în cazul în care aceasta “va sări” peste stagiul de pregătire, dar handbalista nu a fost de acord, iar contractul jucătoarei cu clubul a fost reziliat.

“Nu puteam să mă prezint în faţa fetelor şi să le spun că Mihaela Cheţa Foltic se va alătura lotului doar după ce revenim din cantonament, pentru că nu a dorit să-şi rezolve probleme decât în această perioadă. În această situaţie, am luat hotărârea de a-i diminua contratul, dar ea nu a fost de acord cu această decizie, prezentându-şi demisia. Şi alte componente ale echipei noastre au avut probleme de sănătate, dar şi le-au rezolvat în perioada vacanţei”, a explicat Tadici.

Rămas fără aportul portarului Mihaela Cheţa Foltic, Gheorghe Tadici se vede nevoit să o păstreze în lot pe Adina Sabău, tot o handbalistă din Zalău, dar pe care tehnicianul intenţiona să o transfere sub formă de împrumut la formaţia din Divizia A, CSU Politehnica Timişoara.

“Am presimţit că se va întâmpla astfel, de aceea am decis să o păstrez în lot pe Adina Sabău”, a încheiat Tadici.